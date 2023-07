Esfriando os PMIs da China Caixin sugerem que “a recuperação ainda não encontrou uma base estável”

Após os números mornos do PMI do governo divulgados na semana passada, os PMIs da Caixin China moderaram-se desde maio de 2023.

PMI Composto Geral da Caixin China

No último lançamento da Caixin, o indicador combinado da atividade empresarial (incluindo serviços e manufatura) caiu de uma alta de 29 meses de 55,6 em maio de 2023 para 52,5 em junho de 2023.

Embora tenha marcado a sexta leitura expansionista consecutiva, foi a mais fraca este ano, caindo abaixo dos níveis de janeiro de 2023.

Assim como os dados do NBS do governo divulgados na semana passada, o setor manufatureiro decepcionou, enquanto o setor de serviços continuou a se expandir, mas a taxas notavelmente mais lentas.

No setor manufatureiro, tanto a criação de empregos quanto o otimismo sofreram em junho de 2023.

Comentando sobre os dados mais recentes, o Dr. Wang Zhe, Economista Sênior do Caixin Insight Group disse:

Uma série de dados econômicos recentes sugerem que a recuperação da China ainda não encontrou uma base estável, já que questões importantes, incluindo a falta de motores de crescimento interno, demanda fraca e perspectivas obscuras permanecem.

As novas encomendas estavam em território expansionista, mas caíram para uma mínima de cinco meses, enquanto o emprego agregado registrou um aumento impulsionado pelo crescimento do setor de serviços.

Curiosamente, os custos médios de insumos diminuíram marcando o primeiro caso em mais de três anos, enquanto os preços de produção caíram pelo terceiro mês consecutivo, implicando o possível surgimento de pressões deflacionárias.

Caixin China Serviços Gerais PMI

O setor de serviços tem sido o farol de otimismo na recuperação econômica chinesa pós-covid e expandiu pelo sexto mês consecutivo.

No entanto, a medida marcou o ritmo de crescimento mais suave em cinco meses, caindo para 53,9, ante 57,1 em maio de 2023, e abaixo das expectativas de 56,2, conforme relatado pelo Investing.com.

Isso aponta para uma perda de dinamismo da economia chinesa após a reabertura e levantamento de severas restrições sanitárias, podendo vir a ameaçar a recuperação.

Source: Caixin; Investing.com

Conforme observado em um artigo anterior sobre os números do NBS PMI da semana passada,

…parece ter começado a dar lugar à realidade de um consumidor mais fraco…refletindo um consumidor menos entusiasmado avançando.

A atividade comercial e os novos pedidos cresceram a taxas significativamente mais lentas do que em maio, já que algumas empresas relataram que a demanda do mercado estava abaixo das previsões internas.

A inflação de custos de insumos permaneceu abaixo da ‘tendência para as séries’, enquanto os preços de produtos permaneceram rígidos.

Os novos pedidos continuaram a se expandir (ou seja, ficaram acima de 50) pelo sexto mês consecutivo, mas moderaram significativamente, atingindo seus níveis mais baixos desde dezembro de 2022.

Nesse ínterim, as exportações foram robustas, mas também caíram para o nível mais baixo desde janeiro de 2023.

Conforme observado nos dados do PMI do NBS da semana passada, a demanda externa, o turismo e as viagens foram importantes impulsionadores do crescimento dos serviços após a reabertura, mas agora parecem estar perdendo força.

Curiosamente, o indicador de confiança dos negócios de 12 meses melhorou pela primeira vez em cinco meses, à medida que as condições de exportação melhoraram, as empresas anteciparam um aumento nos novos pedidos e os mercados observaram a implementação de medidas de apoio por parte do governo.

O emprego continuou mostrando ganhos, permanecendo acima de 50, e registrou o maior aumento em três meses, devido ao sentimento positivo da indústria.

Os custos médios de insumos em serviços foram consideravelmente mais firmes, permanecendo acima de 50 pelo 36º mês consecutivo, uma vez que o aumento do emprego elevou os custos trabalhistas, enquanto os custos de produção foram expansionistas pelo 14º mês consecutivo.

No entanto, os custos de insumos cresceram em um ritmo mais forte do que os preços downstream no ano passado, sinalizando potencialmente uma fraqueza relativa na demanda.

Conforme o relatório,

…(empresas) indicaram que os esforços para se manterem competitivos limitaram seu poder geral de precificação (apesar das altas despesas operacionais).

Comentando sobre os dados compostos, Zhe escreveu,

No futuro, é necessário um apoio político mais forte no nível macro, juntamente com maior eficiência de implementação de uma perspectiva micro, para garantir que as políticas beneficiem diretamente os participantes do mercado e, portanto, reforcem o emprego e as expectativas do mercado.

Próximos dados

Economistas e observadores da indústria estarão prestando atenção ao lançamento do PIB do segundo trimestre do governo chinês, previsto para o final deste mês.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.