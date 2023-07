Análise de USD/CAD antes do relatório de empregos NFP dos EUA e Canadá

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/CAD teve um forte retorno após os fortes dados econômicos dos EUA. Saltou para a máxima de 1,3373, o nível mais alto desde 12 de junho deste ano. Ele subiu mais de 1,88% desde o ponto mais baixo deste ano.

Os rendimentos dos títulos dos EUA sobem

As maiores novidades em USD foi o forte relatório de empregos da ADP. O relatório mostrou que o setor privado criou mais de 459 mil empregos em junho. Como resultado, os investidores se moveram para a segurança do dólar americano, pois previam mais altas do Fed.

Os investidores também abandonaram os títulos do governo dos EUA, levando o rendimento dos títulos de 2 anos ao nível mais alto em mais de 16 anos. Os rendimentos dos títulos de curto e longo prazo também subiram, enquanto a inversão caiu para o nível mais baixo em uma década. As ações dos EUA caíram, com o Dow Jones apagando 500 pontos.

Outros dados americanos recentes têm sido fortes, sinalizando que os recentes aumentos de juros não estão desacelerando a economia rápido o suficiente. Na quinta-feira, os dados revelaram que as reivindicações iniciais de seguro-desemprego caíram, enquanto o ISM non-manufatura PMI se manteve estável acima de 50.

A confiança do consumidor americano saltou em junho, enquanto o setor imobiliário permaneceu bastante forte nos últimos meses.

As próximas notícias importantes sobre forex serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Os economistas acreditam que a economia criou mais de 225 mil empregos em junho, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,6% durante o mês.

A outra notícia a ser observada será o relatório de empregos do Canadá. Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 5,3%, já que a economia criou 20 mil empregos em junho.

A implicação de tal relatório é que o Banco do Canadá (BoC) continuará fazendo uma pausa quando se reunir em 12 de julho deste ano.

Previsão USD/CAD

A taxa de câmbio USD/CAD esteve em forte alta nos últimos dias. Nesse período, conseguiu transformar o importante nível de resistência em 1,3302 em suporte. Este preço foi o ponto mais baixo em abril.

O par formou um padrão invertido de cabeça e ombros e moveu-se acima da média móvel de 50 períodos. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o nível de sobrecompra de 80.

Portanto, suspeito que o par irá recuar e testar novamente o suporte importante em 1,3300. Ele então retomará a tendência de alta se isso acontecer.

