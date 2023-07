O Bitcoin está se separando do resto do mercado de criptomoedas?

Nos últimos anos, foi uma declaração justa declarar que a maioria das criptomoedas são negociadas como apostas alavancadas no Bitcoin. Maior criptomoeda do mundo sobe de valor, altcoins sobem um pouco mais. Bitcoin cai, altcoins caem um pouco mais. No que diz respeito às generalizações, é razoavelmente justo.

No entanto, dentro desse padrão abrangente, houve períodos em que esse relacionamento se desviou da norma. Um desses momentos é agora, quando alguns dos números subjacentes parecem sugerir que o Bitcoin pode estar se separando do resto do mercado.

Em primeiro lugar, a maneira mais óbvia de investigar isso é traçar a correlação entre Bitcoin e a segunda maior criptomoeda, Ethereum. O gráfico abaixo mostra que a correlação normalmente super alta caiu para sua segunda marca mais fraca nos últimos dezoito meses – atrás apenas de setembro de 2022, quando o Ethereum Merge foi executado.

Não apenas o Ethereum Merge em setembro passado foi um evento específico do Ethereum, mas a correlação quase imediatamente voltou aos níveis normais. Se descartarmos esse evento, você precisaria voltar até 2021 para ver a correlação entre Bitcoin e Ethereum tão baixa quanto atualmente. É verdade que ainda não é exatamente “fraco”, em 0,7 – muito pelo contrário -, mas é notável no contexto da relação histórica, onde a média é quase perfeita de 0,9 desde o início de 2022.

O gráfico mostra que a correlação começa a cair por volta de abril. O próximo gráfico mostra isso de uma maneira diferente – representando graficamente o retorno desde o início de 2022 do Bitcoin e do Ethereum. Os dois ativos se movem mais ou menos em sincronia, mas você pode ver uma ligeira divergência surgindo por volta de abril deste ano.

A propósito, o motivo pelo qual estou tomando o espaço amostral desde o início de 2022 não é estritamente para um bom número redondo. Foi quando o mercado de ações atingiu o pico e representa uma transição para um novo paradigma para os mercados financeiros. Enquanto as taxas de juros só começaram a subir em março de 2022, a inflação estava aumentando, o sentimento estava caindo e a preocupação estava próxima – exacerbada pela Rússia invadindo a Ucrânia em fevereiro e desencadeando uma crise de energia. Em outras palavras, a festa da pandemia, também conhecida como temporada de juros zero, acabou. Representa uma ruptura estrutural no clima macro e nos mercados financeiros em geral.

O Bitcoin caiu, juntamente com outros ativos de risco, à medida que as taxas continuavam subindo. Mas, agora perguntamos – estamos em outro ponto de inflexão para o Bitcoin? Por que o relacionamento do Bitcoin com o Ethereum está enfraquecendo?

O Bitcoin está criando seu próprio nicho?

Esse enfraquecimento do relacionamento tem mais a ver com o Bitcoin do que com o Ethereum. No próximo gráfico, vemos o muito referenciado gráfico de dominância do Bitcoin, que representa o valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor de mercado de todo o setor de criptomoedas.

O gráfico mostra que aumentou acentuadamente desde o início de 2023, saltando de 41% para 51%. Isso significa que 51% de todo o valor do mercado cripto é composto por Bitcoin – a marca mais alta em dois anos.

O interessante é que, tradicionalmente (se é que podemos usar essa frase em um setor que tem apenas uma década), o domínio do Bitcoin cai em tempos de aumento dos preços das criptomoedas. Geralmente, o Bitcoin salta mais alto, antes que o dinheiro flua para altcoins com a taxa de dominância caindo. Desta vez, isso não está acontecendo.

Mais uma vez, por quê? A resposta pode estar na regulamentação e no fato de que o mercado está cada vez mais vendo o Bitcoin como um ativo conquistando seu próprio nicho. Para muitos criptoheads (inclusive eu), esse tem sido um ponto de discussão há muito tempo. Olhando para os fundamentos, Bitcoin e Ethereum não têm muito em comum, exceto o fato de que ambos rodam em algo chamado blockchain (e esses dois blockchains, desde a fusão em setembro de 2022, são bestas totalmente diferentes).

Mas minha opinião é redundante. No entanto, a letra da lei não é; mais importante, parece que os reguladores dos EUA estão começando a chegar ao mesmo ponto de vista. Como o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, lamentou depois que sua exchange foi processada no mês passado:

Nós meio que obtivemos essa informação da SEC de que, na verdade, tudo além do Bitcoin é um título. E nós meio que dissemos a nós mesmos, bem, esse não é o nosso entendimento da lei CEO da Coinbase, Brian Armstrong

A Coinbase pode reclamar o quanto quiser (e terá seu dia no tribunal), mas a realidade para o mercado é que isso está acontecendo, seja justo ou não, e pode afetar a forma como a ação do preço se move nas criptomoedas a partir de agora. A SEC até descreveu formalmente várias criptomoedas que considerava formalmente títulos, incluindo Solana, BNB e os tokens nativos para Cardano e Polygon. Traçando a correlação entre o Bitcoin e alguns desses ativos como exemplo, a quebra é clara em junho, quando o mercado vende em resposta à confirmação dos títulos.

Claro, esta é uma liquidação mais forte e uma queda maior na correlação do que vimos acima com o Ether. A segunda maior criptomoeda do mundo parece estar operando em uma área cinzenta, talvez explicando por que a liquidação não foi tão grande quanto, digamos, ADA e SOL, mas também por que não está conseguindo acompanhar o ritmo do Bitcoin.

Os aplicativos Spot ETF pintam uma imagem mais brilhante para o Bitcoin

Depois, há o caso dos pedidos de ETF à vista, provenientes de um punhado dos maiores gestores de ativos do mundo. Estes são ETFs Bitcoin – não Ethereum ou ETFs criptográficos. Embora a aprovação seja um benefício para o setor cripto em geral, pois pode abrir portas para veículos semelhantes para outros ativos no futuro, os muitos obstáculos que o Bitcoin teve que contornar para permanecer na discussão do ETF são numerosos. Ainda não há garantia de que esses ETFs sejam aprovados – certamente, outros ativos parecem muito distantes. Assim, a repressão simultânea de segurança da SEC e a enorme quantidade de aplicativos Bitcoin ETF estão criando uma barreira entre o Bitcoin e outras criptomoedas.

A pergunta de um milhão de dólares é se tudo isso voltará ao normal quando o furor diminuir. Não há dúvida de que o relacionamento ainda é forte aqui e o Bitcoin continua liderando o mercado. Mas também pode haver razões para acreditar que houve uma quebra estrutural e que o relacionamento anterior não será tão rígido daqui para frente.

A criptografia teve uma corrida difícil recentemente. Os escândalos de 2022 foram muitos – Terra, Celsius, FTX, para citar alguns – e a fuga de capitais foi surpreendente, já que (por qualquer motivo) os investidores escolheram títulos do Tesouro pagando 5% são preferíveis a empresas de criptografia centralizadas pagando -100 % (com a esperança de -90% após muitos anos de processos judiciais de falência).

Embora o Bitcoin também tenha sido prejudicado imensamente pela dor de 2022, sua vantagem de pioneirismo e a falta de risco de contraparte podem ajudá-lo a evitar ser manchado pelo mesmo pincel contaminado aos olhos dos investidores tradicionais. Altcoins definitivamente não estão em voga no momento, e a reputação do setor cripto não-Bitcoin foi imensamente manchada aos olhos do capital institucional.

A grande dissociação do Bitcoin, que seria o Bitcoin cortando sua correlação com ativos de risco e, em vez disso, reivindicando o status de uma reserva de valor não correlacionada, ainda parece muito distante. Mas um tipo menor de desacoplamento, onde se separa de outras criptos, talvez não esteja tão distante quanto se pensava anteriormente.

Mais uma vez, os números podem voltar imediatamente ao normal. Talvez seja apenas uma dica do que pode acontecer em algum momento no futuro. Mas de qualquer forma, é uma das tendências mais importantes e intrigantes para manter o controle dentro do espaço criptográfico, mesmo que este episódio acabe sendo apenas fumaça e espelhos.