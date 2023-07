Standard Chartered: Bitcoin pode chegar a US$ 50.000 este ano

O Standard Chartered, um gigante financeiro global, diz que o preço do Bitcoin (BTC) pode subir para US$ 50.000 este ano. Mais do que isso, analistas do banco sugerem que o valor da criptomoeda de referência pode subir para US$ 120.000 em 2024.

Uma nota que o banco publicou na segunda-feira, conforme relatado pela Reuters, também observa que os potenciais ganhos de grande sucesso podem fazer com que os mineradores acumulem grandes quantidades da moeda.

O Standard Chartered divulgou uma nota de previsão de preço do BTC em abril, na qual seus analistas traçaram um possível aumento para US$ 100.000 até o final de 2024. Entre as principais bases para essa previsão estava o fato de o mercado estar vendo o fim do inverno cripto.

Geoff Kendrick, um dos principais analistas de câmbio do banco, diz que a previsão agora tem um potencial de 20% de alta. O analista observa que o aumento da lucratividade significa vendas reduzidas, pois as mineradoras mantêm entradas de caixa. A oferta líquida reduzida pode catalisar mais ações de fuga à medida que mais pessoas compram Bitcoin.

Preço do Bitcoin em meio à adoção global

Copy link to section

A previsão de preço do bitcoin do banco ocorre quando a principal criptomoeda continua pairando em torno de US$ 30 mil. As perspectivas nas últimas semanas foram positivas para o BTC, particularmente com a mudança otimista no sentimento do mercado após o pedido do titã de gerenciamento de ativos BlackRock para um ETF Bitcoin à vista.

Os comentários do CEO da empresa, Larry Fink, de que a criptomoeda agora era um ativo internacional e o ouro digital também ajudou a disparar touros. Em meio a isso está a crescente adoção do BTC entre os investidores institucionais. Embora as participações da MicroStrategy sejam as maiores de uma empresa de capital aberto em 150.000 BTC, os dados mostram que mais e mais instituições estão comprando a criptomoeda.

De fato, a Invezz destacou recentemente o fato de que, à medida que os investidores institucionais compram, a oferta nas bolsas vem caindo.