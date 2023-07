USD/CNY: Perspectiva do Renminbi diminui com recuo da inflação na China

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/CNY manteve-se estável na segunda-feira, após os dados relativamente decepcionantes do índice de preços ao consumidor (CPI) da China. O par saltou para uma alta de 7,2324, o nível mais alto desde novembro do ano passado.

Inflação na China cai

A taxa de câmbio do USD para o yuan chinês está em uma forte tendência de alta este ano, à medida que a recuperação econômica chinesa vacila. A maioria dos analistas agora espera que a recuperação do país seja mais lenta do que o esperado.

Em um relatório recente, analistas da S&P Global reduziram sua previsão de PIB de 5,5% em fevereiro para 5,2% em março. Da mesma forma, os da Nomura reduziram sua estimativa de 5,5% para 5,1%. Outros que cortaram suas estimativas foram do Goldman Sachs, Standard Chartered e Bank of America.

Mais evidências dessa desaceleração surgiram na segunda-feira, quando a China publicou dados fracos de inflação ao consumidor e ao produtor. O CPI principal caiu 0,1% em junho, o quarto mês consecutivo em que esteve no vermelho.

A inflação subiu 0,0% em termos homólogos, abaixo da mediana das estimativas de 0,2%. Este foi o aumento mais lento desde 2021. Uma inflação mais baixa costuma ser um sinal de lenta recuperação econômica.

As próximas notícias importantes do CNY sairá na quinta-feira, quando a China publicará os números comerciais mais recentes. O volume das exportações e importações do país caiu drasticamente nos últimos meses. Em maio, as exportações e importações recuaram 7,5% e 4,5%, respectivamente.

O outro catalisador para o preço do USD/CNY serão os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA definidos para quarta-feira. Os economistas esperam que os dados mostrem que a inflação plena caiu para 3,1% em junho, enquanto o núcleo da inflação caiu para 5,1%.

Previsão USD/CNY

Gráfico USD/CNY por TradingView

O renminbi chinês está em tendência de queda desde janeiro deste ano. No gráfico diário, o par moveu-se acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias. Também está se aproximando do importante nível de resistência em 7,3305, o ponto mais alto em 1º de novembro do ano passado.

O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se ligeiramente abaixo do nível de sobrecompra. Portanto, a perspectiva do par USD/CNY é otimista, com o próximo nível a ser observado em 7,3305. Mais vantagens só serão confirmadas se o par se mover acima de 7,3305.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.