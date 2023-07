A British Land Company (LON: BLND) subiu 3,0% na terça-feira, depois de relatar um forte primeiro trimestre diante da incerteza macroeconômica.

Atividade de leasing manteve-se forte no primeiro trimestre

O promotor imobiliário disse que a atividade de locação ficou em 552.000 pés quadrados, superando os valores estimados de aluguel em 11%.

A British Land tem mais 1,2 milhão de pés quadrados em oferta, também à frente dos valores estimados de aluguel em 15,5%. Seu CEO, Simon Carter, disse hoje na atualização comercial :

Continuamos a observar um forte impulso operacional, apesar da incerteza macroeconômica, com uma boa atividade de locação refletindo nosso foco na execução e qualidade excepcional de nosso portfólio.

O formato Retail Park, de acordo com a empresa sediada em Londres, continua forte, com vendas crescendo 6,0% e ocupação em 99%. As ações do Reino Unido estão atualmente em queda de cerca de 35% em relação à alta do ano.

O que mais foi digno de nota em sua atualização comercial do primeiro trimestre?

Na terça-feira, a British Land também confirmou que as visualizações em sua divisão de campi estavam tendo um aumento nos últimos meses

A ocupação nesse segmento ficou em 96% no primeiro trimestre, com 164.000 pés quadrados de locação concluídos. O Chefe do Executivo também escreveu hoje:

Os campi estão se beneficiando da tendência de obter o melhor espaço da categoria. Também avançamos de forma estratégica em ciências da vida e inovação, com uma das maiores locações de laboratórios do mercado.

A British Land encerrou seu último trimestre com £ 1,7 bilhão em caixa e linhas de crédito não utilizadas, e nenhuma exigência de refinanciamento nos próximos 30 meses, pelo menos. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” no fundo de investimento imobiliário (REIT).