Consensys lança Linea Mainnet, outro pacote zkEVM

A Consensys, criadora de produtos como MetaMask, Infura, Truffle e Diligence, lançou sua rede principal Linea. O Linea é um EVM de conhecimento zero que permite aos desenvolvedores criar e dimensionar aplicativos descentralizados (dApps) em setores como DeFi e NFTs.

O lançamento da rede principal Linea segue sua fase de teste bem-sucedida, que viu mais de 5,5 milhões de carteiras únicas cometerem mais de 46 milhões de transações em três meses. Esse desempenho tornou-o um dos players de crescimento mais rápido do setor.

Os desenvolvedores selecionam Linea por vários motivos. Ele pode lidar com transações significativamente mais rápido do que a camada 1 do Ethereum, enquanto seus custos são cerca de 15 vezes menores. Ele conseguiu isso usando um provador baseado em rede compatível com recursão. Em nota, Joe Lubin, fundador e CEO da Consenys disse:

“A convergência de várias redes blockchain em torno do Ethereum como uma camada de dados e segurança acelera o estabelecimento de web3 e protocolos descentralizados como uma nova base de confiança descentralizada para os sistemas mundiais. Com o Merge to Proof of Stake e a ampla tração do roteiro centrado em rollup, os Ethereum L2s devem desempenhar um papel crucial em fazer grandes avanços em escalabilidade e usabilidade.”

Como parte do anúncio, a Consensys disse que o Linea já é compatível com outros produtos em seu ecossistema, como MetaMask, Infura, Diligence e Hyperledger Besu. Também aprofundou sua integração com o MetaMask Portfolio, um aplicativo da web descentralizado onde os usuários podem conectar suas carteiras MetaMask para acessar uma ampla gama de recursos Web3.

Além disso, a Consenys também lançou a Linea Ecosystem Investment Alliance para recompensar os primeiros testadores em seu ecossistema. A aliança é formada por mais de 30 empresas de capital de risco.

A Linea entra em um setor altamente competitivo. Além das redes da camada 1, como Solana e Avalanche, ela competirá com outras redes de rollup, como Arbitrum, Optimism, Metis e Polygon zkEVM.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.