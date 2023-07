Previsão de USD/CAD: decisão da taxa do BoC e visualização dos dados de inflação dos EUA

A taxa de câmbio USD/CAD caiu na terça-feira, antes dos próximos dados de inflação dos EUA e da decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá (BoC). A queda está em linha com o desempenho do índice do dólar americano (DXY), que recuou para US$ 102. Ele caiu para um mínimo de 1,3252, abaixo do máximo da semana passada de 1,3386.

Inflação nos EUA, decisão do BoC

Copy link to section

O preço USD/CAD será movido por duas importantes notícias forex eventos desta semana. Primeiro, os EUA publicarão os dados do índice de preços ao consumidor (IPC) de junho na quarta-feira. Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que a inflação do país continuou caindo em junho.

Eles acreditam que o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 4% em maio para 3,1% em junho, o menor nível em meses. O núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, deve cair para 5,3%.

Esses números chegarão alguns dias depois que os EUA publicarem os dados mais recentes das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Em seu relatório, o Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrou que a economia criou mais de 209 mil empregos em junho. Um relatório anterior da ADP revelou que os EUA criaram mais de 400 mil empregos.

Os economistas agora estão precificando outro aumento de 0,25% na taxa de juros do Fed no final deste mês. Em declarações separadas na segunda-feira, Loretta Mester, Mary Daly e Raphael Bostic, do Fed, disseram que a inflação continua muito alta.

As principais notícias do CAD será a próxima decisão do Banco do Canadá. Com a inflação do Canadá sendo extremamente teimosa, os economistas esperam que o banco entregue outro aumento de 0,25% nas taxas. Ele elevará as taxas a uma alta de 22 anos de 5% em uma tentativa de reduzir a inflação, que está em 3,4%. Em nota, um analista disse à Reuters :

“Embora os dados divulgados desde a reunião de junho sugiram que a economia esfriou na margem, os detalhes foram uniformemente mais fortes. Esperamos que o BoC eleve a taxa básica de juros 25 pontos base para 5%.”

Análise técnica USD/CAD

Copy link to section

Gráfico USD/CAD por TradingView

A taxa de câmbio de USD para CAD caiu para um mínimo de 1,3115 em junho. Desde então, vem tentando se recuperar, atingindo 1,3382 na semana passada. Ele formou um canal ascendente mostrado em verde e agora está em seu lado inferior.

O par moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o MACD caiu para o ponto neutro. Portanto, há uma probabilidade de que o par se recupere, já que os compradores visam o lado superior do canal em 1,3382. Um movimento abaixo do lado inferior do canal invalidará a visão otimista.