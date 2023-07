Mercados de Altcoin se preparam para o desbloqueio de tokens de US$ 138 milhões em julho – detalhes

Os preços das criptomoedas continuam a imprimir pequenas flutuações à medida que o Bitcoin se estabiliza além de US$ 30.000. A criptomoeda líder por capitalização de mercado foi negociada a US$ 30.701,90 no momento desta publicação, após um aumento de 0,55% em 24 horas. Enquanto isso, as altcoins continuam lutando enquanto param.

Enquanto os participantes do mercado esperam por mercados otimistas, projetos respeitáveis de altcoin aguardam o lançamento de tokens no valor de cerca de US$ 138 milhões em oferta circulante. Algumas das principais criptomoedas que aguardam descarregamentos substanciais de tokens incluem Aptos, ApeCoin, Axie Infinity e Optimism.

Desbloqueios de token de julho

Copy link to section

As principais altcoins caíram rapidamente após imensos lançamentos de tokens no passado, e eventos semelhantes podem surgir novamente. O desbloqueio de ativos aumenta a oferta, uma receita para a demanda deteriorada e ações de preço enfraquecidas.

Vários projetos de criptomoeda aguardam desbloqueios de token em julho, incluindo Axie Infinity, Optimism, Aptos e ApeCoin. Com ativos no valor de mais de $ 138 milhões definidos para se juntar a uma atmosfera levemente líquida, o número provavelmente abalará o espaço.

ajuste (APT)

Copy link to section

A Aptos concluiu seu desbloqueio de token hoje (12 de julho), liberando 4,54 milhões de moedas (no valor de cerca de US$ 32,38 milhões). O projeto descarregou 3,21 milhões de APTs para a comunidade e 1,33 milhões para a fundação, com os tokens descarregados constituindo 2,16% da oferta total em circulação.

ApeCoin (APE)

Copy link to section

A ApeCoin descarregará 15,6 milhões em 17 de julho. No valor de US$ 29,95 milhões, as moedas representam 4,23% da oferta circulante do ativo. O projeto desbloqueará os tokens para Yuga Labs e seu fundador, instituições de caridade, colaboradores de lançamento e Tesouro.

Axie Infinity (AXS)

Copy link to section

Axie Infinity desbloqueará 3,43 milhões de tokens, no valor de aproximadamente US$ 20 milhões, em 22 de julho como recompensas de apostas. Os ativos aguardando liberação representam 2,96% da oferta circulante da AXS.

Otimismo (OP)

Copy link to section

O otimismo encerrará o mês desbloqueando 24,16 milhões de moedas em 30 de julho. Valendo mais de $ 29 milhões a preços atuais, o valor constitui 3,75% da oferta circulante.

Baixa potencial

Copy link to section

Token desbloqueia quedas de preços por dois motivos. Em primeiro lugar, os administradores que recebem os ativos transferidos podem recorrer à venda. Em segundo lugar, outros participantes do mercado podem cortar suas participações (assumindo a primeira instância).

O grande número de criptomoedas que os investidores podem vender é um catalisador para quedas de preços. Os projetos precisam garantir movimentos significativos para aumentar a demanda durante esses eventos.