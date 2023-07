As criptomoedas se moveram de lado nas últimas duas semanas, com o Bitcoin pairando acima do importante nível de US$ 30.000. A maioria das altcoins também permaneceu em uma faixa estreita, com os volumes permanecendo acentuadamente mais baixos. Essa ação de preço pode ser uma calmaria antes da tempestade na indústria de criptomoedas.

O índice de medo e ganância estagnou

Uma rápida olhada nos principais indicadores do setor financeiro fornece mais informações sobre o estado do mercado. O índice cripto de medo e ganância permaneceu no nível neutro de 56. Estava na zona de ganância algumas semanas atrás.

Ao mesmo tempo, o índice do dólar americano caiu para US$ 102, enquanto o índice VIX permanece estável abaixo de US$ 20. Enquanto isso, o índice de medo e ganância rastreado pela CNN Money mudou-se para a área de ganância extrema.

O Bitcoin e outras criptomoedas permaneceram em uma faixa estreita, à medida que os investidores avaliam as recentes aplicações de ETF. A maioria dos analistas acredita que a SEC aceitará os novos pedidos por causa das cláusulas de vigilância que a empresa implementou. Esta é uma cláusula importante que visa evitar a manipulação de mercado.

Embora a SEC seja uma entidade importante nessa situação, ela não terá a palavra final sobre a aplicação do ETF. Um juiz nos EUA pode decidir a favor da Grayscale, criadora do Fundo GBTC. A empresa processou a SEC por rejeitar seu plano de converter o GBTC em um ETF.

Ao todo, um ETF de Bitcoin à vista pode levar a mais demanda por Bitcoin, à medida que essas empresas adicionam moedas à sua custódia. No entanto, no longo prazo, os analistas questionam se haverá demanda institucional suficiente pela moeda.

O próximo catalisador importante para o Bitcoin e outras criptomoedas serão os próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Um sinal de que a inflação está caindo em um ritmo mais rápido do que o estimado será bom para as criptomoedas, pois reduzirá a urgência de mais aumentos nas taxas.

A venda de tokens do Chancer continua

Enquanto isso, Chancer, uma nova empresa no setor de criptomoedas, arrecadou mais de US$ 730 mil em uma das vendas de tokens de maior sucesso do ano. Foram vendidos mais de 73 milhões de tokens em menos de um mês, sinalizando que há uma alta demanda pelo token.

Chancer é uma empresa que busca revolucionar a crescente indústria de apostas e previsões esportivas. Os desenvolvedores estão criando uma plataforma de apostas que será alimentada pela tecnologia blockchain.

Além das apostas esportivas, os usuários do Chancer poderão criar seus próprios mercados no ecossistema. Por exemplo, um grupo de amigos pode criar um mercado de apostas e depois ganhar dinheiro enquanto as pessoas fazem suas apostas.

A outra característica importante para o ecossistema é a descentralização. Ao contrário de empresas como Bwin e DraftKings que são controladas centralmente, os detentores de tokens Chancer terão muitas decisões a tomar. Eles também participarão da divisão dos lucros da plataforma.

Chancer é uma boa compra?

Chancer é uma plataforma que está revolucionando uma enorme indústria avaliada em bilhões de dólares. As apostas e previsões esportivas também têm bilhões de usuários em todo o mundo. Portanto, se os desenvolvedores criarem uma boa plataforma, é provável que ela ganhe mercado nos próximos anos.

A oportunidade de mercado torna o Chancer um bom token para investir. No entanto, também há riscos para investir no token. Por exemplo, existem riscos regulatórios, como vimos nos recentes processos da SEC contra a Coinbase e a Binance.

Como parte desses riscos regulatórios, existe a possibilidade de que algumas exchanges americanas tenham medo de listá-lo. Ainda assim, acredito que as oportunidades superam os riscos por enquanto. No passado, vimos algumas pequenas criptomoedas como Pepe e Keke surgirem após sua estreia. Portanto, você deve alocar apenas uma pequena porcentagem de seus fundos para o Chancer e outros tokens. Você pode comprar a pré-venda do Chancer aqui.