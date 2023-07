Wipro anuncia investimento de US$ 1 bilhão em IA

A Wipro Limited é a mais recente multinacional de olho em oportunidades de crescimento por meio do espaço cada vez mais dominante de inteligência artificial (IA).

Em 12 de julho, o provedor de serviços de tecnologia da informação com sede na Índia anunciou um plano plurianual que prevê o investimento de até US$ 1 bilhão em IA. O investimento de três anos de bilhões de dólares buscará aproveitar as oportunidades de crescimento em IA, dados e análises, disse a empresa em um comunicado à imprensa na quarta-feira.

Também serão incluídas no esforço de investimento iniciativas voltadas para P&D, aprimoramento de sua FullStride Cloud e criação de novos recursos de consultoria para impulsionar a adaptação do cliente ao mundo em mudança da IA.

wipro ai360

Juntamente com o investimento de US$ 1 bilhão, a Wipro lançou um ecossistema de inovação em IA chamado Wipro ai360. Segundo a empresa, o Wipro ai360 será fundamental para os planos de integração da IA em todas as soluções, plataformas e ferramentas disponíveis para os clientes.

O Wipro ai360 e o novo investimento podem fazer com que o gigante da TI gere novos valores e produtividade. Isso será possível com a aplicação de ferramentas de IA, observou a empresa no comunicado à imprensa.

Comentando sobre o investimento, o CEO da Wipro, Thierry Delaporte, disse:

“A Inteligência Artificial é um campo em rápida evolução. Especialmente com o surgimento da IA generativa, esperamos uma mudança fundamental no futuro, para todos os setores. Novos modelos de negócios, novas formas de trabalhar e novos desafios também. É exatamente por isso que o ecossistema ai360 da Wipro coloca as operações responsáveis de IA no centro de todo o nosso trabalho de IA. Destina-se a capacitar nosso pool de talentos e ser onipresente em todas as nossas operações e processos, bem como em nossas soluções para clientes. Estamos prontos para o futuro impulsionado pela IA!”

A empresa planeja treinar toda a sua força de trabalho de 250.000 em IA, com isso previsto para os próximos 12 meses.

A aposta da Wipro ocorre em meio a uma adoção mais ampla em todo o mundo, com os principais players de tecnologia dobrando o jogo de IA após o lançamento do ChatGPT. O AI chatbot da OpenAI, uma startup apoiada pela Microsoft, levou a uma espécie de corrida do ouro no setor, com o Google entre os gigantes globais da tecnologia de olho em uma fatia do mercado em crescimento.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.