Ripple Labs ganha caso da SEC, juiz decide que XRP não é um valor mobiliário

Em 13 de julho, a juíza Analisa Torres, do distrito de Southern New York do tribunal distrital dos Estados Unidos, decidiu a favor da Ripple Labs no caso contra a Securities and Exchanges Commission (SEC) dos Estados Unidos. O caso está em andamento desde 2020, quando a SEC processou a Ripple Labs por emitir o que o regulador chamou de título não regulamentado.

O juiz decidiu que o token Ripple (XRP) não é um valor mobiliário.

Uma grande vitória para o token XRP e toda a indústria criptográfica

O processo da SEC alegou que o XRP era um título e, portanto, exigia regulamentação adicional, e procurou obrigar a Ripple a parar de vender seu token XRP.

No entanto, de acordo com a decisão judicial:

“A moção dos réus para julgamento sumário é CONCEDIDA quanto às Vendas Programáticas, Outras Distribuições e as vendas de Larsen e Garlinghouse, e NEGADA quanto às Vendas Institucionais.”

A decisão não é apenas uma vitória para o token XRP, mas para todo o mercado de criptomoedas que esteve sob o cerco dos reguladores dos EUA no passado recente. Ainda hoje, a Celsius foi processada pela SEC e também multada em US$ 4,7 bilhões. A Binance e a Coinbase também estão enfrentando acusações da SEC por vender o que o regulador chama de títulos não registrados.

Preço da ondulação (XRP)

Além do XRP, que saltou 30% após a notícia da vitória, todo o mercado cripto está em chamas com Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) subindo 1,46% e 4,04%, respectivamente.

XRP price chart. Source: Coinmarketcap

O valor do mercado global de criptomoedas também aumentou 2,76%, para US$ 1,22 trilhão, logo após a decisão. Espera-se que os efeitos da decisão sejam sentidos nos próximos dias em todo o mercado cripto, visto que dá esperança de que os casos contra outras entidades cripto por acusações semelhantes possam ser vencidos.