As ações da Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) subiram quase 4,0% hoje, depois que o gigante farmacêutico disse que comprará a Versanis Bio por até US$ 1,925 bilhão.

Outros detalhes financeiros ainda não foram divulgados

A contraprestação mencionada acima inclui pagamento antecipado e parcelas futuras com base no alcance de determinados marcos, conforme comunicado à imprensa.

A Eli Lilly não divulgou os detalhes financeiros do acordo além disso. Segundo sua vice-presidente Ruth Gimeno:

Ao unificar o conhecimento e a experiência em biologia de incretinas na Lilly com um profundo conhecimento da biologia de ativinas na Versanis, pretendemos aproveitar os benefícios potenciais de tais combinações para os pacientes.

Espera-se que a empresa listada em Nova York ganhe US$ 1,96 por ação em seu trimestre financeiro atual, contra US$ 1,25 por ação um ano atrás.

Por que a Eli Lilly está comprando a Versanis Bio?

Lilly está comprando Versanis principalmente por seu “bimagrumab” – um anticorpo monoclonal que está sendo testado para obesidade tanto sozinho quanto em combinação com Wegovy (Novo Nordisk).

Estima-se que o mercado de medicamentos anti-obesidade cresça a uma taxa composta anual de 15%. No comunicado de imprensa de hoje, Mark Pruzanski – o Diretor Executivo da Versanis Bio disse:

A Lilly está idealmente posicionada para realizar o potencial do bimagrumab em combinação com suas terapias com incretinas para beneficiar pessoas que vivem com doenças cardiometabólicas.

A fusão está sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A notícia do mercado de ações chega apenas algumas semanas depois que a Eli Lilly & Co disse que seu retatrutide, em um estudo de Fase 2, ajudou a reduzir o peso em média em 24,2% em 48 semanas.

