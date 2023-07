Previsão de preço do Stellar Lumens (XLM) após a vitória do XRP da Ripple

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O Stellar Lumens subiu para o nível mais alto desde abril de 2022, após a vitória espetacular da Ripple Labs em um tribunal dos EUA. O XLM, seu token, saltou para uma alta de US$ 0,20, muito acima da baixa acumulada no ano de US$ 0,075. Precisamente, em seu pico, a moeda subiu mais de 180% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Ripple Labs ganha em tribunal dos EUA

Stellar é uma criptomoeda popular que tem uma grande semelhança com Ripple. A moeda foi formada por um cofundador da Ripple para facilitar os pagamentos em todo o mundo. Hoje, a Stellar é mais conhecida por ser a provedora de tecnologia da Circle, criadora da USD Coin, a segunda maior stablecoin do mundo.

Portanto, os investidores da Stellar lumens estavam acompanhando de perto o caso SEC vs Ripple. Por um lado, uma vitória da SEC significaria más notícias para a Stellar e seu ecossistema. Como um grande player na indústria de criptomoedas, é provável que a SEC tenha lançado um processo separado contra a empresa e seus criadores.

O impacto da perda da SEC é que mais empresas do setor de serviços financeiros agora estarão abertas ao uso da tecnologia da Stellar para facilitar os pagamentos. A empresa mais popular que usa o Stellar hoje é a MoneyGram, o provedor global de pagamentos. Outras empresas são Circle, Coinme, Abra, Anchorage e Binance, entre outras.

A Stellar também está buscando construir um ecossistema totalmente descentralizado com seu projeto Soroban. Soroban é uma plataforma de contratos inteligentes baseada em Rust projetada para escala. Os desenvolvedores podem usar a rede para criar dApps com aplicativos do mundo real. Ainda assim, o desafio é que o ecossistema ainda não ganhou força entre os desenvolvedores.

Outro catalisador para o Stellar Lumens são os recentes dados de inflação ao consumidor dos EUA. Os dados mostraram que a inflação ao consumidor caiu para 3,0% em junho. Há uma probabilidade de que os preços continuem caindo nos próximos meses.

Previsão de preço Stellar Lumens

O gráfico diário mostra que o preço do XLM fez uma forte alta após a vitória da SEC vs Ripple. À medida que saltava, o token ultrapassou o importante ponto de resistência em US$ 0,115, o nível mais alto em abril deste ano.

Stellar saltou acima de todas as médias móveis. Também parece que começou a formar uma bandeira de alta ou um padrão de flâmula. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um dos sinais mais populares de mais ganhos.

Portanto, embora seja provável que ocorra uma reversão à média, há uma probabilidade de que o preço do XLM continue subindo nos próximos dias. Se isso acontecer, ele testará novamente a alta desta semana de US$ 0,1961, cerca de 27% acima do nível atual.