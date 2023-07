A quinta-feira marcou um grande dia para o mercado cripto.

A juíza Analisa Torres de um tribunal distrital dos EUA decidiu hoje que “XRP” não é um título – entregando uma grande vitória ao Ripple Labs em sua batalha legal com a Comissão de Valores Mobiliários, como Invezz relatou aqui.

As notícias da Ripple ajudaram a impulsionar os preços das criptomoedas hoje

Apenas algumas horas após a decisão, tanto a Coinbase quanto a Kraken retomaram as negociações em XRP, que quase dobrou de valor na quinta-feira. O desenvolvimento é particularmente significativo, uma vez que o referido processo da SEC manteve a Ripple sob cerco por cerca de três anos.

Mas antes tarde do que nunca, né? A decisão a favor da Ripple hoje serviu para dar esperança a empresas como a Coinbase, que também está enfrentando a Comissão de Valores Mobiliários.

O Bitcoin subiu acima de US$ 31.500 após a decisão do tribunal e o Ethereum ultrapassou o nível psicologicamente significativo de US$ 2.000, sugerindo que o otimismo está se espalhando por todo o ecossistema criptográfico.

É concebível, portanto, que eventualmente beneficie também as plataformas criptográficas emergentes, como o Chancer.com.

Chancer quer revolucionar o mercado de apostas

Chancer é uma plataforma de apostas baseada em blockchain que permite criar seu próprio mercado de esportes, política e tudo mais.

O objetivo é revolucionar as apostas e os jogos digitais – um mercado de US$ 90 bilhões que deve crescer a uma taxa anual composta de 10% nos próximos anos. Os fundadores do Chancer.com prevêem que eventualmente será uma rede descentralizada mais segura do que seus pares.

Mas a melhor parte é que essa plataforma de apostas ponto a ponto é alimentada por um token $CHANCER nativo. Isso é significativo porque investir neste token BSC0 cria uma fonte adicional de lucros potenciais além de criar e participar de apostas personalizadas.

$CHANCER está atualmente em pré-venda. Para mais detalhes e informações sobre como investir, acesse o site do projeto aqui.

O token $CHANCER pode dobrar a partir daqui

Como qualquer criptoativo, o valor do token $CHANCER depende da oferta e da demanda.

O projeto foi lançado em 13 de junho. Em apenas um mês, arrecadou mais de US$ 750 mil vendendo seu token nativo. Portanto, é justo dizer que a demanda pelo projeto parece forte.

Além disso, como mencionado anteriormente, o token ainda está em pré-venda no momento e, eventualmente, será listado em renomadas exchanges de criptomoedas. Esse evento geralmente ajuda um token criptográfico a alcançar seu próximo avanço.

Atualmente, $CHANCER vale $ 0,01 e deve chegar a $ 0,021 até o final da pré-venda, o que significa essencialmente que o token pode mais que dobrar a partir daqui.

Catalisadores notáveis para o token Chancer

Entenda que as notícias sobre a Ripple na quinta-feira não são o único fator catalisador para as criptomoedas. A Jacobi Asset Management, após muito atraso, agora está pronta para lançar um Spot Bitcoin ETF na Europa este ano, de acordo com o Financial Times.

Do outro lado do Atlântico, gigantes financeiros como a BlackRock também solicitaram um ETF semelhante nos Estados Unidos, e muitos acreditam que receberá a aprovação da SEC, considerando o histórico impecável da gestora de ativos em obter permissão para ETFs.

A demanda por um ETF Spot Bitcoin é importante, pois sinaliza o interesse dos investidores institucionais nos criptoativos.

É importante mencionar também o papel do Fed. No início desta semana, o Bureau of Labour Statistics informou que a inflação aumentou 3,0% em relação ao mesmo período do ano anterior em junho, o que criou pelo menos algum espaço para o banco central reconsiderar se realmente deseja aumentar as taxas de juros mais duas vezes, conforme indicado recentemente.

À medida que o FOMC começa a se tornar tolerante com a política monetária, os investidores podem se voltar mais agressivamente para as negociações de risco e isso inclui criptomoedas como o token $CHANCER.

Por fim, a temporada da NFL está chegando. O aumento relacionado às apostas esportivas e aos jogos digitais provavelmente também atrairá mais usuários para o Chancer.com.

Para saber como comprar o token $CHANCER em algumas etapas simples, visite o site do projeto aqui.