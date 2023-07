XRP supera Bitcoin no Upbit com enorme volume de 24 horas de US$ 2,6 bilhões

O XRP (XRP) continua desfrutando de um momento de alta, já que as notícias criptográficas relacionadas à histórica vitória do Ripple de ontem contra a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA impulsionam o mercado em geral.

Como o preço do token XRP saltou para seu nível mais alto desde dezembro de 2021, um aumento na atividade do mercado foi visível a partir do aumento impressionante no volume diário de negociações. Na Upbit, o XRP ultrapassou o Bitcoin, a moeda de maior volume, com um pico de US$ 2,6 bilhões negociados em 24 horas.

O preço do XRP sobe após a vitória de Ripple

Como a equipe Ripple apontou ontem, a vitória do XRP é para todas as criptomoedas. O Bitcoin subiu para uma nova alta acumulada no ano acima de US$ 31.600 e o Ethereum superou US$ 2.000. Altcoins como Stellar (XLM) e Cardano (ADA) também tiveram forte alta. No entanto, o XRP se deleitou com sua própria glória quando o preço subiu.

A huge thank you to @bgarlinghouse, @chrislarsensf, and @s_alderoty for their leadership and the #XRPCommunity for their continued support. — Ripple (@Ripple) July 13, 2023

Uma olhada nos gráficos de preços do XRP mostra que as taxas de financiamento de derivativos atingiram seu nível mais alto em 2023, com a métrica em 0,014% globalmente. Um aumento nas taxas de financiamento historicamente tem visto um influxo de traders que ostentam posições longas. O interesse aberto também está no pico do ano, já que o mercado aposta em novos aumentos de preços.

Volume de XRP na Upbit sobe para US$ 2,6 bilhões

De acordo com dados das bolsas, o volume de negociação do XRP nas últimas 24 horas aumentou 2.300% às 8h20 ET de sexta-feira. O volume total de negociação da criptomoeda foi superior a US$ 14 bilhões, conforme mostrado pelos dados da CoinGecko, tendo saltado drasticamente de cerca de US$ 613 milhões no dia anterior.

O aumento de 23 vezes incluiu um enorme volume de negócios de US$ 2,6 bilhões da maior exchange cripto da Coreia do Sul, Upbit. O volume do token representou 46% do volume total de negociação na plataforma de negociação de cripto baseada na Coreia do Sul.

O Bitcoin, cujo volume global de negociação em 24 horas era de US$ 22 bilhões no momento da redação deste artigo, representava apenas cerca de 5% do volume no Upbit pela manhã. Horas depois que um juiz dos EUA disse que o XRP não era um valor mobiliário, a Upbit superou a Binance e a OKX como as três exchanges com o maior volume da criptomoeda.

Isso ocorreu quando Coinbase, Kraken e outras plataformas que retiraram o XRP após o caso da SEC reativaram a negociação ou anunciaram planos para fazê-lo. A Gemini, por exemplo, observou que abriria negociações para XRP nos mercados à vista e de derivativos.