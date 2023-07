À medida que as vendas a descoberto aumentam e as questões legais da Binance fervem, o BNB está supervalorizado?

Há coisas curiosas acontecendo com o BNB, o token nativo da Binance. Antes de começar, deixe-me contar uma história rápida que pode ajudar a ilustrar como certas métricas e dados podem ser enganosos no espaço criptográfico.

Durante o COVID, eu estava trabalhando em minhas habilidades de codificação e decidi criar uma criptomoeda para me divertir, principalmente apenas para me educar mais sobre como funciona o blockchain. Nomeado TenDay Coin após a duração da minha sentença de quarentena, coloquei o suprimento total em 500 bilhões de tokens. Então vendi uma dessas moedas para meu irmão por um dólar. Então, deixe-me perguntar: qual era o valor de mercado da TenDay Coin?

Tecnicamente, você poderia argumentar que foi (é?) $ 500 bilhões, colocando-o atrás apenas do Bitcoin em uma lista das maiores criptomoedas do mundo. Passe por cima de Vitalik Buterin, porque apenas Satoshi Nakamoto está à minha frente.

Cuidado com a liquidez escassa nos mercados criptográficos

Copy link to section

Claro, isso é ridículo e bobo. No entanto, esse exemplo extremo demonstra como o valor de mercado por si só pode ser uma métrica enganosa, porque a liquidez e o volume são obviamente fatores vitais.

O que nos leva ao BNB. Com US$ 38 bilhões, a moeda da Binance é a quarta maior criptomoeda por capitalização de mercado, atrás apenas de Bitcoin, Ethereum e Tether (o XRP está próximo após seu recente aumento como resultado da decisão judicial positiva; vamos ignorar minha moeda por enquanto…).

No entanto, se você classificar as moedas por liquidez, o BNB cairá do top 15. Nenhuma outra moeda no top 30 apresenta tal abismo entre sua classificação por valor de mercado e liquidez.

Esse é frequentemente o caso de tokens nativos, que tendem a ter grandes quantidades fora do mercado, enquanto o volume fora da exchange nativa costuma ser anêmico. Como outro exemplo extremo, vimos como isso aconteceu com o FTT, com a maior parte da oferta mantida pela empresa irmã Alameda e sua liquidez reduzida. Embora eu não esteja sugerindo que a Binance esteja facilitando fraudes na escala de FTX (ou qualquer fraude, para ser claro), estou apenas apontando como a liquidez é um fator vital e não pode ser negligenciado.

O problema com a Binance, como lamentei pelo que parece uma eternidade agora, é que é impossível fazer qualquer tipo de declaração confiante sobre a empresa, dada a total falta de transparência. Ele opera sob um manto clandestino, e fé cega é necessária. Sua prova de reservas é uma farsa, o CEO Changpeng Zhao declara que se alguém quiser saber sobre passivos, deve “perguntar por aí”. Não é exatamente reconfortante.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Não esqueçamos também que a negociação manipulativa para aumentar os volumes é uma das acusações que a SEC apresentou contra a bolsa. Portanto, ao considerar a baixa liquidez do token e a natureza opaca da Binance, surgem pontos de interrogação em torno da avaliação.

Como outra advertência (potencialmente irrelevante, mas ainda notável), alertamos sobre o volume incomum de negociação de Solana durante sua ascensão meteórica em meio ao mercado de criptomoedas em alta. O token estava superando tudo no setor, mas a liquidez não conseguia acompanhar o ritmo das moedas maiores, enquanto a própria rede sofria de uma série de problemas que levantavam sérios pontos de interrogação.

Acontece que o token entrou em colapso total, caindo de um pico de quase US$ 250 para menos de US$ 10 após o colapso do FTX. Talvez isso tenha sido simplesmente o resultado dos laços estreitos de Sam Bankman-Fried com o token como um dos primeiros investidores, mas a outra teoria é que o volume na corrida estava longe de ser natural e o preço foi artificialmente sustentado. Também não há provas de que isso tenha acontecido, mas o fato é que uma conversa deve fornecer aos investidores o que pensar: muito do espaço criptográfico é uma miragem e os preços muitas vezes não são o que parecem. Esses sinais de alerta parecem mais comoventes para o BNB do que para a maioria das outras criptomoedas.

Os comerciantes estão vendendo BNB em massa

Copy link to section

Além dos fundamentos, vamos nos aprofundar em algumas bandeiras vermelhas que surgiram recentemente no meu radar. Primeiro, como mencionado anteriormente, o valor de mercado do BNB é atualmente de US$ 38 bilhões, aproximadamente o mesmo nível em que abriu o ano. No mesmo período, o Bitcoin subiu 80%, demonstrando as lutas da Binance em meio à repressão regulatória, com a exchange sendo atingida por inúmeros processos judiciais.

Isso faz sentido? Os últimos seis meses foram inegavelmente brutais para a Binance. Para relembrar, abaixo estão algumas das alegações feitas contra a exchange:

Negociação contra clientes

Violação da lei de valores mobiliários

Incentivar os clientes dos EUA a subverter os controles de conformidade que foram projetados para impedi-los de usar a plataforma Binance.com

Negociação manipulativa para aumentar os volumes

Misturar fundos indevidamente

Além disso, sua participação de mercado no volume total de negócios em bolsas centralizadas atualmente é de 43%, abaixo dos 66% no início do ano. Essa é uma queda colossal, especialmente porque outras exchanges também estão atoladas em questões legais (Coinbase, Kraken, etc). Deveria estar negociando no mesmo nível em que abriu o ano, mesmo com o setor cripto tendo se recuperado notavelmente? Vamos continuar antes de declarar de uma forma ou de outra.

Coinbase x Binance

Copy link to section

A Coinbase (NASDAQ: COIN) é uma empresa pública, o que significa que temos uma referência interessante para comparar a Binance. Embora o BNB não seja comparável ao patrimônio como as ações da Coinbase, ele certamente tem semelhanças com o patrimônio, em termos de seu destino estar diretamente ligado ao destino da Binance. Resumindo, se o volume de negociação na Binance aumentar, a Binance vai bem e o BNB sobe. O mesmo vale para a Coinbase e as ações da Coinbase.

Esta é uma comparação realmente grosseira, mas é sobre o melhor que temos. Também gosto de fazer isso porque, quando o IPO da Coinbase foi feito em abril de 2021, ele o fez com um valor de mercado quase idêntico ao do BNB (US$ 89 bilhões).

Como mostra o gráfico acima, a Coinbase foi atacada. Antes da decisão positiva do XRP nesta semana, ele estava sendo negociado a US$ 85 por ação, traduzindo uma avaliação de US$ 20 bilhões. Há apenas dois anos, ela pressionava por uma avaliação de US$ 100 bilhões no dia em que foi lançada.

Atualmente, está sendo negociado a uma avaliação de US$ 24 bilhões, após um salto de 20% na semana passada, o que significa que subiu 213% este ano. Como mencionado acima, o BNB é plano, mostrando quanto terreno foi perdido.

No entanto, esse baixo desempenho ocorreu apenas nos últimos meses – antes disso, o BNB vinha apresentando um desempenho notável durante o mercado de baixa, superando as tórridas ações da Coimbase.

Em 2022, o BNB perdeu 52% de seu valor, o que soa péssimo. No entanto, foi uma das poucas moedas a superar o Bitcoin, que caiu 64%, e seu desempenho se destaca por ser notavelmente resiliente.

Esse desempenho superior agora parece chocante no contexto do que aconteceu no último mês, à medida que as questões legais da Binance se acumularam. Mas, novamente, o BNB caiu o suficiente? Vimos as lutas da Coinbase, e a Binance perdeu uma grande fatia do mercado em comparação com a Coinbase. Novamente, esta é uma comparação extremamente grosseira, e a Coinbase está domiciliada nos EUA, enquanto a Binance não está (ainda afirma não ter uma sede), mas as questões legais em torno da Binance são muito mais nefastas.

Embora tenhamos passado por preocupações fundamentais de alto nível acima, parece haver atividade incomum no mercado de BNB nas últimas 24 horas. Em primeiro lugar, o interesse aberto no BNB aumentou, atualmente em seu nível mais alto desde 2021, como mostra o gráfico abaixo da Coinglass.

Mas ainda mais interessante, como mostra o gráfico a seguir, o interesse aberto do BNB na própria Binance não mudou muito, o que significa que o aumento acentuado está fluindo em outras bolsas. Isso significa que os traders estão carregando apostas em BNB fora da plataforma Binance, algo que é atípico.

O próximo passo natural é olhar para as taxas de captação, que caíram acentuadamente para o negativo, chegando a -0,2%. Este é o nível mais baixo desde a carnificina bancária em abril e indica que o mercado está muito vendido.

Alguém poderia saber algo? A criptomoeda é conhecida por sua atmosfera de faroeste, um espaço onde informações privilegiadas fluem livremente. Não tenho nenhuma evidência para suspeitar que algo seja desagradável lá, mas a taxa de financiamento do BNB sendo tão negativa está fora de sintonia com o resto do mercado de criptomoedas, que atualmente é bastante calmo.

Tudo isso é uma coincidência sem sentido fadada a regredir ao normal em breve? Talvez. Então, novamente, não há fumaça sem fogo.

Também seria negligente mencionar que, apesar da lista de acusações já levantadas contra a Binance, ainda há mais em andamento. Ou seja, o Departamento de Justiça dos EUA está conduzindo uma investigação criminal sobre a Binance e vários de seus executivos de alto nível, incluindo o CEO Changpeng Zhao. Os promotores teriam ficado divididos antes do Natal sobre se tinham provas suficientes para apresentar acusações. Algo está vindo pelos trilhos?

Esta é apenas uma teoria e, novamente, não passa de especulação cega de minha parte, na qual normalmente não gosto de me envolver. certamente disparou o alarme de que alguém, em algum lugar, pode saber de algo. E mesmo que não seja nada, dados os problemas intermináveis que a Binance enfrenta atualmente, alguns dos quais foram investigados acima, eu não chegaria perto disso com uma vara de três metros.

A Binance jogou rápido e solto com a lei por um longo tempo e, independentemente de você ser pró ou anti-cripto, ou pró ou anti-SEC, a realidade é que o terreno parece estar se aproximando da maior bolsa do mundo. Apesar disso, o token BNB continua a ser negociado com uma avaliação massiva, mesmo que tenha sofrido uma redução significativa desde seu apogeu.

Há muito o que temer aqui com o BNB. Esta é uma peça incomum para eu escrever, pois não passa de especulação impotente, mas com o buraco negro que é Binance, é impossível saber qualquer coisa com algum grau de confiança. E aí está o problema.