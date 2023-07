O preço de Shiba Inu teve um ano desafiador, pois os investidores se concentram em outras moedas de memes mais recentes. O SHIB estava sendo negociado a $ 0,0000080 na segunda-feira, onde esteve nos últimos dias. Ao todo, esse preço é muito menor do que a alta acumulada no ano de US$ 0,000015.

Shiba Inu persegue Pepe

Moedas de memes tradicionais como Shiba Inu e Dogecoin tiveram desempenho inferior a Pepe este ano. Pepe saltou mais de 300% nos últimos três meses, enquanto Shiba Inu caiu mais de 25% no mesmo período.

Pepe se recuperou quando os investidores começaram a se concentrar em moedas de meme mais recentes, à medida que as tradicionais perdiam força. De fato, Dogecoin, Dogelon Mars e Floki Inu estiveram todos sob pressão este ano. Pepe, por outro lado, se beneficiou do medo de perder (FOMO) à medida que as notícias de novos milionários se espalhavam.

Ao todo, Pepe passou do nada em poucos meses para uma das maiores criptomoedas do mundo. Seu valor de mercado saltou para mais de US$ 605 milhões, enquanto o volume diário do token aumentou. Pepe é geralmente um dos tokens mais populares nas mídias sociais e no CoinMarketCap.

O Shiba Inu tem enfrentado dificuldades mesmo enquanto os desenvolvedores trabalham na maior atualização na história da rede. Os desenvolvedores estão trabalhando no Shibarium, uma rede de camada 2 que tornará o ecossistema muito mais rápido e barato. O Shibarium será lançado em agosto.

Shiba Memu pode ser a próxima grande novidade

À medida que o ímpeto de Shiba Inu e Dogecoin diminui, há sinais de que Shiba Memu pode ser a próxima grande novidade nas criptomoedas. Shiba Memu, uma nova moeda de meme, já arrecadou mais de US$ 900 mil em menos de três semanas.

Os desenvolvedores estão atualmente executando a primeira fase da venda de tokens. Sua abordagem exclusiva para a venda de tokens faz com que o preço de cada token aumente em algumas horas. No momento da redação deste artigo, cada SHMU estava sendo negociado a 0,013285 USDT, enquanto o próximo será 0,014050 USDT. Ao todo, os desenvolvedores levantaram $ 901.261. Você pode comprar os tokens aqui.

Shiba Memu tem a capacidade de perturbar Shiba Inu e Dogecoin por causa de sua abordagem. Os criadores estão combinando dois temas populares: moedas memes e inteligência artificial. Seu objetivo é criar uma poderosa máquina de marketing autossuficiente e imparável.

Ao utilizar a IA, os desenvolvedores esperam ter uma plataforma capaz de gerar mais conteúdo do que um tabloide diariamente. Esse conteúdo será publicado em várias mídias.

É seguro comprar tokens Shiba Memu?

Shiba Memu está ganhando força entre desenvolvedores e investidores cripto, conforme evidenciado pelo volume de pré-venda. Portanto, existe a possibilidade de que o token ganhe impulso à medida que os traders buscam obter a próxima grande novidade na indústria de criptomoedas. Desde a era de Shiba Inu, muitos traders de varejo esperam agarrar a próxima grande novidade.

Outra razão pela qual Shiba Memu provavelmente aumentará é que há sinais de que a inflação nos EUA caiu enquanto o mercado de trabalho abrandou. Como resultado, existe a possibilidade de que o Fed faça uma pausa em seus aumentos de juros em breve.

Além disso, a indústria criptográfica recebeu um indulto após a vitória parcial da Ripple Labs em um tribunal dos EUA. A juíza determinou que o XRP não era um valor mobiliário.

No entanto, é sempre arriscado investir em tokens de pré-venda, pois a relação risco/recompensa costuma ser alta. As situações extremas são que o token pode ir para zero ou subir.