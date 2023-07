O senador Warren quer que a SEC investigue a Tesla: aqui está o porquê

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

A Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) está em foco esta manhã, depois que a senadora Elizabeth Warren instou a SEC dos EUA a investigar o gigante dos veículos elétricos.

O que ela escreveu em uma carta à SEC hoje

No ano passado, Elon Musk gastou US$ 44 bilhões para assumir o controle do Twitter e atuou como presidente-executivo por meses – algo que não agradou ao senador Warren. Em uma carta ao regulador hoje, ela escreveu:

As ações de Musk desde que se tornou CEO do Twitter enquanto permaneceu CEO da Tesla – levantaram preocupações sobre conflitos de interesse, apropriação indevida de ativos corporativos e outros impactos negativos para os acionistas da Tesla.

O Gabinete de Assuntos Públicos da SEC ainda não comentou a notícia.

Em maio, Musk nomeou Linda Yaccarino como a nova executiva-chefe do Twitter (fonte). Ele ainda é o CTO do serviço de rede social, no entanto.

O senador Warren está descontente com o conselho da Tesla

Observe que o senador Warren havia levantado preocupações semelhantes em uma correspondência anterior para Robyn Denholm – presidente do conselho de administração da Tesla Inc. Em sua carta na segunda-feira, ela acrescentou:

As divulgações inadequadas do conselho e o relacionamento próximo de vários membros do conselho com Musk levantam questões sobre a eficácia da governança corporativa e possíveis violações das leis de valores mobiliários.

No fim de semana, a gigante automotiva multinacional também confirmou que construiu seu primeiro Cybertruck no Giga Texas – uma notícia que está pesando sobre as ações da Rivian na segunda-feira.

A Tesla está programada para divulgar seus resultados financeiros do segundo trimestre esta semana. Antes do relatório, suas ações subiram cerca de 160% em relação ao início de 2023.

