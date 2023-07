USD/IDR: Rupia indonésia pressionada com queda nas exportações e importações

A taxa de câmbio USD/IDR subiu na segunda-feira depois que a Indonésia publicou outro conjunto de números comerciais fracos. O par saltou para 15.000, alguns pontos acima da baixa de 14.928 da última sexta-feira.

Queda nas exportações da Indonésia

Copy link to section

A Indonésia tem sido uma das economias com maior crescimento nos últimos meses. O país se beneficiou do crescente desconforto entre os fabricantes da China, à medida que as tensões com os EUA aumentam.

Como resultado, mais empresas estão diversificando suas operações na Indonésia, levando os investimentos estrangeiros diretos (IED) a um nível recorde. Os fluxos de IED aumentaram 20,2% no primeiro trimestre, para mais de US$ 11,87 bilhões. A maior parte desses fundos veio de Cingapura e Hong Kong.

A economia cresceu 5,03% no primeiro trimestre, acima do esperado pelos analistas. No entanto, um desafio fundamental para a economia é que as exportações estão caindo.

Dados da agência de estatísticas do país mostraram que o crescimento das exportações caiu 21,18% em junho, pior do que a queda esperada de 18%. As exportações caíram nos últimos três meses consecutivos.

O crescimento das importações também diminuiu, sinalizando que a demanda da Indonésia estava diminuindo. As importações do país caíram 18,3% em junho, após alta de mais de 14% no mês anterior. As importações caíram em quase um mês este ano. Como resultado, o superávit comercial do país chegou a mais de US$ 3,46 bilhões.

Portanto, há sinais crescentes de que o banco central da Indonésia começará a cortar as taxas de juros nos próximos meses, conforme escrevi aqui. O banco deixou as taxas inalteradas em 5,75% em sua reunião de junho, uma vez que a inflação caiu para sua meta. Ele deixou as taxas intactas nos últimos cinco meses consecutivos.

Outra notícia importante foi que a Índia e a Indonésia estão em negociações para usar uma moeda comum para o comércio transfronteiriço.

Previsão USD/IDR

Copy link to section

Gráfico USDIDR por TradingView

O preço do USD/IDR está em uma forte tendência de alta depois de cair para a mínima de 14.608 em maio deste ano. Ele saltou para um máximo de 15.221 este mês e depois sofreu uma forte reversão para cerca de 15.000. No gráfico diário, o par foi negociado nas médias móveis de 50 e 25 dias (MA). Também está ligeiramente acima do nível de suporte principal em 14.847, o nível mais baixo em 2 de fevereiro.

Portanto, o par provavelmente retomará a tendência de alta após os fracos dados da Indonésia. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será 15.221, o ponto mais alto deste mês.