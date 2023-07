Apple supostamente desenvolvendo chatbot AI semelhante ao ChatGPT

O espaço da inteligência artificial está esquentando ainda mais com o último relatório sendo que a gigante da tecnologia Apple desenvolveu seu próprio modelo de linguagem grande para rivalizar com empresas como Open AI e Google.

As ações da Apple subiram brevemente após a notícia, com a AAPL saltando para US$ 197 no início do pregão. A ação está sendo negociada atualmente perto de $ 195, cerca de 0,5% acima no dia.

Apple GPT para rivalizar com OpenAI e Google

Copy link to section

Um relatório da Bloomberg na quarta-feira disse que os engenheiros da Apple aproveitaram o modelo de linguagem interna “Ajax” para desenvolver um chatbot atualmente apelidado de “Apple GPT”. De acordo com o relatório, espera-se que o chatbot do fabricante do iPhone seja um rival direto do ChatGPT da OpenAI, Bard do Google e outros.

A Apple supostamente começou a trabalhar no Ajax no ano passado e é o impulso da empresa na busca de explorar a tecnologia de aprendizado de máquina no gigante dos EUA.

O relatório da Bloomberg afirma que o lançamento do “Apple GPT” foi interrompido em meio ao debate global sobre o impacto na segurança da IA generativa. No entanto, mais pessoas dentro da empresa tiveram acesso ao chatbot, com testes atuais sobre seu uso para resumir textos e responder a perguntas.

Na terça-feira, a Meta Platforms e a Microsoft, que também oferece o Bing AI, anunciaram um lançamento de próxima geração para o grande modelo de linguagem Llama.

Embora a Meta ainda não tenha se aventurado no espaço do chatbot, seu lançamento do Llama 2 é adicionado ao catálogo de modelos de IA do Azure para permitir que os desenvolvedores aproveitem o Microsoft Azure para usá-lo. De acordo com o anúncio da Meta, o Llama 2 também estará disponível via Amazon Web Services (AWS) e Hugging Face, entre outros provedores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.