Previsão NZD/USD com inflação na Nova Zelândia superando as estimativas

A taxa de câmbio NZD/USD recuou para o nível mais baixo desde 12 de julho, com os investidores reagindo aos últimos dados de inflação da Nova Zelândia. O par recuou para uma mínima de US$ 0,6262, que foi substancialmente menor do que a alta da semana passada de 0,6412.

Números da inflação na Nova Zelândia

A inflação ao consumidor na Nova Zelândia permaneceu em um nível elevado no segundo trimestre, o que significa que o RBNZ tem mais trabalho a fazer. Dados da agência de estatísticas mostraram que o índice de preços ao consumidor caiu de 1,2% no primeiro trimestre para 1,1% no segundo trimestre. Embora esse declínio tenha sido bem-vindo, foi superior à estimativa mediana de 1,0%.

A inflação da Nova Zelândia também caiu anualmente. Caiu de 6,7% no primeiro trimestre para 6,0% no segundo trimestre, acima da estimativa mediana de 5,9%. Esses números significam que a inflação do país está caindo em um ritmo mais lento do que o esperado inicialmente.

Portanto, é provável que o Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) precise fazer mais para combater a inflação. O banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 5,5% na semana passada. Na declaração que acompanha, o governador Adrian Orr deu a entender que a inflação permaneceria nesse nível até o terceiro trimestre de 2024. O RBNZ se reunirá novamente em 16 de agosto.

O par NZD/USD reagiu a uma série de números econômicos fracos dos EUA. Como escrevemos aqui , a inflação americana caiu para 3,0% em junho. O núcleo da inflação caiu para 4,8%. Alguns dias antes, dados revelavam que o mercado de trabalho do país desacelerou em junho.

E na terça-feira, notícias forex revelou que as vendas no varejo do país, a produção industrial e a produção manufatureira caíram em junho. Apesar de tudo isso, os analistas esperam que o Fed aumente as taxas de juros em 0,25% na próxima semana.

Análise técnica NZD/USD

O gráfico de quatro horas mostra que o preço do NZD para o USD caiu nos últimos dias. Este recuo começou depois que o par subiu para uma alta de 0,6410 na sexta-feira. Esse foi um preço importante, pois foi o ponto mais alto em maio.

Agora, o par caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) apontou para baixo. Portanto, suspeito que 0,6246 (máximo de 16 de junho) fornecerá suporte para o par. Como tal, há uma probabilidade de retomar a tendência de alta na quarta-feira. Uma queda abaixo do suporte em 0,6246 invalidará a visão otimista.