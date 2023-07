Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A inteligência artificial (IA) tornou-se uma das indústrias de maior crescimento neste ano. Ela está pronta para perturbar setores-chave da economia, como música, conteúdo e trabalho. Como resultado, muitas grandes empresas lançaram seus planos de IA.

Apple lança Apple GPT

A Microsoft investiu pesadamente no ChatGPT e agora oferece ferramentas de IA para clientes de varejo e corporativos. Como meu colega escreveu aqui, a empresa divulgou a precificação de seus produtos esta semana. Elon Musk lançou a xAI, empresa que busca investir no setor.

O mesmo vale para empresas como Meta Platforms, Baidu e IBM. Agora, diz-se que a Apple está trabalhando em sua própria ferramenta de IA, pois busca competir com os pioneiros do setor, como Microsoft e Google. De acordo com a Bloomberg, a Apple construiu seu próprio modelo de linguagem e lançou o Apple GPT internamente.

Não está claro se o produto da Apple vai revolucionar as plataformas existentes, que estão em uma posição de destaque. O ChatGPT agora está sendo usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Da mesma forma, o número de produtos Bard da Alphabet está crescendo.

A Apple tem uma vantagem. Por um lado, tem uma grande base de usuários globalmente. Sua base instalada aumentou para mais de 2 bilhões de pessoas. A Apple também é conhecida por ser mais metódica em seus lançamentos de produtos. Historicamente, a empresa não é conhecida por ser a primeira a lançar um produto.

A venda de tokens da AltSignals continua

Enquanto isso, os investidores em cripto ainda estão comprando AltSignals, uma nova criptomoeda no espaço de inteligência artificial. A AltSignals é uma empresa que busca revolucionar o setor de serviços financeiros usando modelos avançados de IA.

Ao contrário de muitos outros projetos, AltSignals já é uma empresa lucrativa com milhares de usuários em todo o mundo. A versão atual da plataforma conta com modelos tradicionais de análise técnica, como médias móveis e MACD.

Embora esses modelos funcionem bem e forneçam retornos sólidos, os desenvolvedores acreditam que a incorporação de IA na plataforma proporcionará mais retornos. A nova versão incorporará tecnologias como processamento de linguagem natural (NLP), aprendizado de máquina e modelagem preditiva no mercado.

Como resultado, milhares de investidores alocaram capital para a venda de tokens. Os dados mostram que a segunda etapa da venda arrecadou mais de US$ 1,1 milhão dos investidores. A meta dessa etapa é arrecadar R$ 2,2 milhões.

Os desenvolvedores aumentarão o preço de cada token ASI em 12,05% no próximo estágio. Isso significa que os compradores do primeiro e do segundo estágio verão automaticamente o valor de seus tokens aumentar. Você pode comprar o token AltSignals aqui.

AltSignals vai aproveitar a onda da inteligência artificial

Uma das principais razões para investir na AltSignals é que os ativos de IA estão indo bem este ano. A Nvidia, que fornece GPUs para a indústria de IA, alcançou um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão. As ações da Microsoft subiram para um recorde e os analistas acreditam que há mais vantagens.

O mesmo está acontecendo na indústria criptográfica, onde a maioria dos tokens de IA como SingularityNET e Fetch AI saltaram mais de 500% este ano. Mais importante ainda, AltSignals está em uma indústria que está crescendo rapidamente. Espera-se que alcance mais de $ 2 trilhões até 2030. Portanto, pioneiras como a AltSignals estarão em um bom lugar para liderar esse crescimento.