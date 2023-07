Mike Maloney observa “rejeição da curva S” do padrão do dólar americano

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Por muitos anos, Mike Maloney, autor e fundador da GoldSilver.com, tem sido um líder de pensamento vocal na discussão global sobre dinheiro sólido.

Em particular, ele espera que as moedas fiduciárias, incluindo o dólar americano, sejam desvalorizadas em relação ao dinheiro real, como ouro e prata.

Moeda x dinheiro

De acordo com o Programa de Educação Monetária dos EUA (CEP), administrado pelo Federal Reserve Board, as notas de dólar são compostas por 75% de algodão e 25% de linho.

Então, o que dá ao dólar tanto poder sobre uma mistura comum de algodão e linho?

Moedas ou moedas fiduciárias derivam sua legitimidade do emissor.

Eles não estão vinculados a uma quantidade ou substância de valor relativamente estável e continuam flutuando livremente.

O dólar americano, por exemplo, é emitido e respaldado pela autoridade do governo dos EUA.

A credibilidade do governo americano, de suas instituições e até mesmo de seu poderio militar se unem para manter o valor do dólar no mercado local e global.

No entanto, isso implica que o grau de aceitação do dólar depende fortemente da qualidade da administração do governo, da relevância de suas instituições e das inevitáveis mudanças no cenário sociopolítico-econômico mais amplo em que ele existe.

Dados todos esses fatores, nenhum governo na história foi capaz de manter consistentemente o valor percebido de seu equivalente de mistura de algodão e linho, especialmente quando usado como moeda de reserva.

Para obter mais informações sobre ‘Como o dólar se tornou o único a governá-los’, os leitores podem visitar este artigo.

Dado que a sustentação do status de uma moeda é, portanto, pelo menos em parte uma função da natureza humana, a urgência política geralmente supera a prudência econômica, acelerando sua queda.

Consequentemente, sem exceção, as moedas fiduciárias são eventualmente incapazes de manter seu valor aos olhos do mercado.

Source: LedgerMan

O dinheiro, por outro lado, é diferente.

Sua fonte de credibilidade evita em grande parte a intervenção humana, o que significa que as ações do governo, políticos e instituições tornam-se significativamente menos relevantes.

As principais formas de ‘dinheiro real’ ao longo da história humana incluem o ouro e a prata, que mantiveram consistentemente seu valor ao longo de milhares de anos.

Uma moeda de ouro usada na era romana ainda seria valiosa hoje.

Por outro lado, o ducado veneziano, por exemplo, foi uma importante moeda de reserva ao longo do século 13, mas se você encontrasse uma dessas moedas hoje, não poderia gastá-la na mercearia local.

É verdade que, mesmo com o dinheiro, os ciclos de curto prazo podem fazer com que o valor de mercado varie, mas no longo prazo o dinheiro mantém a energia econômica e nunca vai a zero (ao contrário das moedas).

Na verdade, as variações são frequentemente consideradas um sinal de que as moedas fiduciárias estão flutuando e não o valor dos metais preciosos.

Assim, o ouro e a prata são frequentemente vistos como dinheiro real devido à sua reserva de propriedades de valor.

Conforme discutido, esse não é o caso das moedas fiduciárias e impulsiona a expectativa de Maloney de que o dólar inevitavelmente perderá seu ‘privilégio exorbitante’ como moeda de reserva global.

‘Rejeição da curva S’

Em seu romance de 1926, The Sun Also Rises, escrevendo sobre como alguém vai à falência, Ernest Hemingway escreveu a famosa frase: “Gradualmente e de repente”.

Esta é a base para a noção de ‘rejeição da curva S’ de Mike Maloney.

A curva S é um gráfico amplamente utilizado para representar o ritmo de vários processos.

Em termos de adoção, isso significaria que a aceitação de algo novo começa muito lentamente, constrói massa crítica, então ganha velocidade repentinamente até ter uma adoção muito alta e então começa a desacelerar.

Isso tem sido percebido através da adoção de novas tecnologias, que inicialmente parecem lentas, difíceis e pouco promissoras até que haja uma rápida aceleração como é o caso do micro-ondas, da internet e do celular.

Maloney compartilha esta imagem maravilhosa para ilustrar este ponto.

Source: GoldSilver.com Youtube channel

Na imagem acima, fica claro o quão rápida pode ser a adoção, com a mudança para automóveis provavelmente quase imperceptível nos primeiros anos de 1900, antes de explodir e mudar a cidade irreconhecível.

Por que o paralelo com a tecnologia, você pergunta?

Bem, moedas e dinheiro são essencialmente apenas isso.

Eles armazenam energia econômica e permitem que transações ocorram até mesmo entre partes desconhecidas, em todo o mundo, instantaneamente ou ao longo do tempo.

Esse processo tradicional de curva em S é o que Maloney descreve como ocorrendo atualmente para a adoção de uma alternativa em dólar.

Embora o dólar permaneça central para o sistema econômico global hoje, isso certamente está mudando, devido às crescentes preocupações sobre a capacidade incontrolável e a disposição dos EUA de sancionar outros países, bem como outras questões problemáticas, como a ameaça de saída de capitais e flutuação da taxa de câmbio..

Para os leitores que desejam se aprofundar em algumas dessas preocupações, escrevi um artigo intitulado “Sem barreiras enquanto a China lança um ataque frontal à hegemonia do dólar americano” em fevereiro de 2023, disponível no Invezz.

O outro lado

À medida que a busca por um meio de troca alternativo ganha impulso, Maloney cunhou o termo ‘rejeição da curva S’, que ele vê como o espelho oposto da adoção da curva S.

Uma alternativa ao dólar ou um novo sistema de câmbio é projetado para reduzir a dependência do dólar.

Ou seja, o dólar está sendo substituído, na medida da nova adoção.

Trabalhando com base nessa suposição e refletindo a famosa frase de Hemingway, Maloney espera que o dólar em oposição à curva S vertical sofra um lento declínio, antes de testemunhar uma queda repentina em favor da principal unidade monetária do mundo.

Isso contrasta com os comentários recentes de Janet Yellen, de que o dólar cairia, mas continuaria a cair gradualmente ao longo de décadas.

Comentários sobre seus comentários estão disponíveis em um artigo da Invezz intitulado “7 desenvolvimentos recentes que podem ter testado a fé de Janet Yellen no dólar”.

Voltando ao dinheiro real

Então, onde entra o dinheiro real em tudo isso?

Maloney observa que o mundo, liderado pelos BRICS, está ansioso para se afastar do estrangulamento que o dólar comanda nos mercados internacionais, para um sistema que seja mais estável e amplamente independente de interferência política.

Para fazer isso, vários países têm pedido um sistema monetário lastreado em ouro, inspirado no padrão-ouro ou padrão de câmbio ouro que estava em uso até 1971.

Como o professor Harold James, do Departamento de História da Universidade de Princeton, formosamente colocou,

Nixon cortou a ligação milenar entre dinheiro e metais preciosos.

A paciência do mundo com um sistema de flutuação livre enquanto os EUA estão no comando diminuiu consideravelmente e continua diminuindo.

A forma exata que esse novo sistema pode assumir ainda não foi determinada, e esse processo provavelmente será materialmente promovido na Cúpula do BRICS em agosto de 2023.

Momento em fatores de curva S reversa

Maloney apontou alguns dos principais desenvolvimentos que mostram que a curva S reversa está ganhando força.

Copy link to section

Desde a eclosão da Guerra da Ucrânia, Vladimir Putin tem sido o inimigo número um no que diz respeito à maioria dos países da OTAN.

Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo por seus supostos crimes de guerra na Ucrânia.

Apesar desse fato e da imensa pressão que as potências ocidentais exercem sobre a África do Sul, o país estendeu um convite formal a Putin e concedeu imunidade diplomática para que ele possa participar da próxima conferência do BRICS.

O significado deste evento não pode ser exagerado e constitui um poderoso gesto simbólico, sinalizando o declínio do controle das autoridades ocidentais.

Esse declínio na influência anda de mãos dadas com o declínio do dólar americano.

Copy link to section

O African Export-Import Bank (Afreximbank) foi criado há três décadas, mas assumiu um novo significado estratégico ao ajudar o continente a afastar-se do dólar.

A organização, juntamente com o Secretariado da Área de Livre Comércio Continental Africana (AfCFTA), desenvolveu o Sistema Pan-Africano de Pagamento e Liquidação (PAPSS), para permitir o pagamento transfronteiriço instantâneo em moedas locais.

Essa nova infraestrutura visa inaugurar uma era em que os países da África podem negociar entre si sem recorrer ao mercado do dólar.

O presidente queniano, William Ruto, foi citado como tendo dito:

Não somos contra o dólar americano; nós apenas queremos negociar muito mais livremente.

Em outro grande desenvolvimento, a PAPSS e a Associação Africana de Bolsas de Valores (ASEA) assinaram um MoU para aprofundar a colaboração e promover a infraestrutura de capital em toda a África.

Ainda assim, os desafios permanecem, particularmente em termos de desenvolvimento de mercados de títulos profundos para apoiar a liquidez em várias moedas.

Índia torna-se global

A Interface Unificada de Pagamentos da Índia (UPI), uma tecnologia inovadora desenvolvida pela National Payments Corporation of India (NPCI), é um sistema de pagamento móvel de janela única que permite transferências de dinheiro entre vários bancos, de forma gratuita e instantânea.

Com a crescente rede econômica da Índia e se beneficiando da maior diáspora do mundo, a UPI ultrapassou as fronteiras nacionais e foi amplamente adotada em outros países.

A mais recente adição à lista de países que agora abrigam instalações da UPI é a França, onde o sistema deve estar operacional ainda este ano.

Outros países onde os mecanismos de pagamento UPI ou baseados em UPI já estão disponíveis incluem Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Omã, Japão, Cingapura, Hong Kong, Malásia, Taiwan, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Coréia do Sul, Butão e Nepal.

Este é um passo crucial para a internacionalização de moedas desafiadoras, como a rupia indiana.

Yuan nas transações internacionais da China

Em um mergulho profundo intitulado “A mudança na matemática da moeda de reserva do RMB”, observou -se,

Em uma reviravolta surpreendente, o yuan superou o dólar nas transações internacionais chinesas em março de 2023, respondendo por 48,4% de todas as transações, enquanto o dólar caiu para 46,7%.

Source: IMF (2021)

A incrível velocidade da adoção do yuan na última década pegou o dólar desprevenido.

É claro que o dólar ainda representa a maior parte das transações cambiais globais, mas seu declínio em relação aos fluxos de moeda chinesa continua muito significativo.

Ao mesmo tempo, os acordos bilaterais de RMB aumentaram em 2023 e incluem países parceiros como,

…Brasil, Argentina, Cazaquistão, Bangladesh, Paquistão e Laos, e está buscando operacionalizar novas linhas no Oriente Médio.

Além disso, vários relatórios indicam que o governo argentino pagou parte de um empréstimo do FMI em yuan, que é uma das cinco moedas livremente utilizáveis e pode ser usada para saldar obrigações com o organismo internacional.

Um novo bloco comercial?

Em um artigo datado de 13 de julho de 2023, Alasdair Macleod, chefe de pesquisa da Goldmoney, um custodiante de metais preciosos e rede de investidores, escreveu :

Também está começando a parecer que haverá outra proposta na agenda de Joanesburgo, para fundir a SCO, a EAEU e os BRICS em um bloco comercial superdimensionado. Em termos de população e PIB combinados com base na paridade do poder de compra, já ultrapassa metade do mundo, superando a aliança ocidental….

A SCO refere-se à Organização de Cooperação de Xangai, enquanto a EAEU é a Comissão da União Econômica da Eurásia.

Além disso, notícias recentes também sugerem que a lista de 36 países participantes esperados para a Cúpula do BRICS de 22 a 24 de agosto de 2023 foi expandida para 41, indicando que a ‘rejeição da curva S’ pode estar trabalhando contra o dólar.

Maloney acrescentou que, como o suprimento anual de ouro é relativamente fixo,

É impossível para eles criar uma moeda lastreada em ouro a esses preços… a solução é dobrar, triplicar ou quadruplicar o preço do ouro (em um futuro não tão distante).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.