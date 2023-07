Augur (REP), o token nativo da plataforma de mercado preditivo descentralizada, Augur, pegou a maioria dos traders de criptomoedas de surpresa com sua grande alta. O token disparou para uma alta de US$ 1,92 a partir de US$ 1,12, embora tenha recuado parte dos ganhos no momento da escrita.

Bem, embora não haja grandes notícias sobre a criptomoeda Augur, o valor geral do mercado de criptomoedas subiu para US$ 1,12 trilhão, já que a maioria das criptomoedas exibe um momento de alta, embora a maioria dos tokens de mercados preditivos de cripto tenham permanecido relativamente inalterados. No entanto, há um futuro mercado preditivo descentralizado chamado Chancer que visa revolucionar todo o setor.

O que é Augur e por que seu token nativo está subindo?

Augur é um protocolo de mercado preditivo em crescimento, com um valor total bloqueado (TVL) de US$ 1,03 milhão no momento. Embora o protocolo seja bastante antigo, sua segunda versão foi lançada em 2020. Ele é baseado em um aplicativo de livro de ordens sofisticado, e os usuários são obrigados a utilizar o DAI como sua moeda base para negociar no Augur.

Reputation token, ou REP, é o nome do token da plataforma. Os usuários apostam sua “reputação” no resultado, colocando apostas ou criando novos mercados onde outros usuários podem fazer apostas.

O que é Chancer?

Chancer é uma plataforma de apostas personalizada de ponta, peer-to-peer (P2P), baseada em Web3, que está sendo desenvolvida para permitir que os usuários apostem em qualquer evento enquanto assistem aos eventos ao vivo por meio do WebRTC do Google.

Chancer tem como objetivo ir além do que plataformas como Augur e Polymarkets estão fazendo, ao introduzir recursos de transmissão ao vivo e apostas sociais, o que permitirá que os usuários sejam os criadores das probabilidades das apostas. Além disso, Chancer também oferece aos usuários a oportunidade de apostar em uma variedade de eventos além das apostas esportivas e de cassino habituais, o que é uma característica empolgante.

Atualmente está realizando a pré-venda de seu token nativo, CHANCER, que será a principal ferramenta de negociação da plataforma. Até o momento, a equipe havia arrecadado mais de $ 845.000 em menos de três semanas. A equipe pretende arrecadar US$ 1 milhão na primeira fase da pré-venda.

Curiosamente, o valor do CHANCER está aumentando à medida que a pré-venda avança e espera-se que suba do preço atual de US$ 0,01 para US$ 0,011 no próximo estágio. Você pode comprar tokens CHANCER aqui.

Chancer adicionou recentemente Ether (ETH) e Tether (USDT) como opções adicionais de compra para permitir que mais players de criptomoedas participem da pré-venda.

Previsão de preço de agosto (REP)

Antes do atual aumento de preço que começou na quarta-feira, 19 de julho, o Augur (REP) estava em declínio acentuado. Na verdade, está muito longe de apagar completamente as perdas do declínio anterior. Ainda está 22% abaixo de onde estava negociando há sete dias e 63% abaixo de onde estava negociando há um mês.

Augur (REP) monthly price chart. Source: coinmarketcap

No entanto, a comunidade está otimista com mais de 85% dos usuários se sentindo bem com o Augur (REP) hoje, de acordo com a coingecko.

REP price analysis

O atual aumento do preço de Augur (REP) enviou o REP acima da média móvel exponencial (EMA) e a caminho do primeiro nível de resistência em US$ 2,3344.

O índice indicador de força relativa (RSI) também aponta para o início de uma tendência de alta, visto que a linha de sinal cruzou o nível de sobrevenda de 35 para cima. O MACD também formou um histograma verde e um cruzamento ocorreu apontando para uma tendência de alta.