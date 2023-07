A queda dos rendimentos é uma benção para o Bitcoin, mas a prudência ainda é sábia à medida que o sentimento aumenta

Há dezoito meses, o quadro macro gira em torno da palavra “i”: inflação. A maior crise do custo de vida desde a década de 1970 forçou o Federal Reserve a entrar no ciclo de aumento de juros mais rápido da memória recente; após uma década de taxas de juros próximas de zero, as letras do Tesouro estão pagando mais de 5%.

Na semana passada, porém, foi anunciado o último número do IPC de 3%, revelando um arrefecimento mais rápido do que o previsto nas altas de preços que sufocaram a economia e forçaram a mão do Fed. Abaixo dos 4% do mês anterior, os mercados de ações fecharam em máximas de 15 meses, com os investidores esperançosos de que o ciclo de aperto possa finalmente estar chegando ao fim.

Diante desse cenário, apresentamos um rápido instantâneo da situação do Bitcoin, que foi jogado como uma boneca de pano pelas forças conflitantes da inflação e aumento das taxas de juros nos últimos dezoito meses (bem como alguns acontecimentos bastante desagradáveis na criptolândia).

Quão sensível é o Bitcoin às taxas de juros?

A alavanca mais importante disponível para os formuladores de políticas é a taxa de juros, que literalmente define o preço do dinheiro e flui para todos os aspectos da economia. Bitcoin não é exceção; na verdade, é ainda mais sensível do que a maioria, dado o quanto está fora do espectro de risco.

Traçar o rendimento do Tesouro de dois anos, que se move com as expectativas da taxa de juros, contra o Bitcoin no gráfico abaixo destaca o quão vital Jerome Powell é em relação ao preço do Bitcoin (rendimentos plotados em um eixo invertido).

Com a inflação esfriando no primeiro semestre de 2023 muito mais rápido do que o esperado no quarto trimestre do ano passado, isso ajuda a explicar o aumento do Bitcoin este ano, até 80%. A mudança ocorre apesar da maioria das notícias da indústria nos últimos seis meses serem em grande parte pessimistas, destacadas pela grande repressão regulatória que ocorre nos EUA.

Agora parece um ponto de inflição. Sem dúvida, o pior do aperto acabou, o que significa que a âncora pesada que segura o Bitcoin pode estar se soltando. Então, novamente, é importante não ser excessivamente otimista sobre o número do CPI. O núcleo da inflação permanece mais rígido do que o número principal e, se o Fed pretende atingir a meta de 2%, ainda pode haver um preço a pagar.

Nesta nota, ao apoiar as probabilidades dos futuros do Fed, a probabilidade de um aumento de 25 bps na reunião do Fed na próxima semana é realmente maior nesta manhã do que no mês passado, conforme apresentado no próximo gráfico (de 74% para quase 100%).

O próprio Jerome Powell delineou melhor do que eu na reunião do mês passado:

“Olhando para o futuro, quase todos os participantes do comitê consideram provável que alguns aumentos adicionais nas taxas sejam apropriados este ano para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo”

Mesmo que os aumentos futuros estejam chegando ao fim e em grande parte precificados, precisamos ser prudentes ao recuar e analisar o Bitcoin (e os mercados em geral). Não esqueçamos a escala do aperto monetário que a economia tem sofrido; a reunião do mês passado foi a primeira vez em quinze meses que as taxas não foram aumentadas. Não apenas isso, mas esses aumentos vieram de quase uma década de taxas historicamente baixas.

Isso é fundamental porque a política monetária notoriamente opera com um atraso. Leva tempo para que toda a extensão do aperto seja filtrada, o que deve fornecer cautela aos participantes do mercado que são rápidos em celebrar o cobiçado pouso suave como missão cumprida. Embora a inflação esteja, sem dúvida, caindo muito mais rápido do que se pensava e quase sem abrandamento no mercado de trabalho, o efeito total da enorme fuga de liquidez da economia pode ainda não ter terminado.

Finalmente, em termos de Bitcoin especificamente, há mais uma grande ressalva que deve ser considerada. Muitos simplesmente supõem que os caprichos do mercado criptográfico significam que os mercados de baixa e alta são inevitáveis, e um mercado de alta implacável é garantido assim que toda essa briga diminuir. Porque no passado, cada queda era seguida por uma alta mais eufórica.

Isso pode ser verdade novamente, mas a avaliação de dados anteriores de um ativo que foi lançado apenas em 2009 deve ser feita com muito cuidado. A liquidez do Bitcoin também foi muito fina em seus primeiros anos (ainda hoje, a liquidez nos mercados à vista ainda é um problema), o que significa que o histórico de negociação confiável que podemos analisar é de um tamanho de amostra ainda menor novamente.

Além disso, até o ano passado, o Bitcoin só existia no que foi um dos mercados de alta mais gloriosos e explosivos da história. Nascido das brasas da crise financeira de 2008 e lançado dois meses antes do fundo do mercado de ações em março de 2009, o cenário macro foi configurado perfeitamente para o ativo.

Obviamente, isso agora mudou – como mostra o retorno do mercado de ações em 2022 no gráfico acima. Portanto, não é exagero dizer que o Bitcoin está em águas totalmente desconhecidas, uma situação totalmente inédita para a jovem moeda laranja. No ano passado foi a primeira vez que viu o conceito de taxa de juros considerável, algo que até então era apenas um conceito abstrato.

Em suma, as coisas estão muito mais brilhantes agora do que no início do ano. O preço do Bitcoin reflete isso – assim como o mercado de ações, com a Nasdaq imprimindo seu melhor retorno semestral desde 1983.

Mas não descarte o efeito defasado do aperto da política monetária e tenha cuidado com as comemorações que podem se revelar prematuras. Além da política monetária e da situação macro, há também a pequena questão de uma guerra na Europa, uma situação regulatória ainda incerta com vários casos em andamento (Coinbase, Binance e Ripple, para citar alguns, que sem dúvida haverá mais reviravoltas no futuro) e uma miríade de outras variáveis que podem mudar para um lado ou para o outro.

A incerteza ainda reina, mesmo que as coisas estejam melhorando. Para o Bitcoin e os mercados de criptomoedas, isso significa que ainda é prudente ter cautela.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.