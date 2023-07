USD/ARS: 2 razões pelas quais a queda do peso argentino pode dar uma pausa

O peso argentino esteve em queda livre nos últimos anos, à medida que as preocupações com a economia problemática continuavam. A taxa de câmbio USD/ARS subiu para um recorde de 270, o que significa que o peso quase perdeu o valor. De fato, a taxa de câmbio do mercado negro passou para quase 500.

Gráfico USD/ARS por TradingView

Acordo da Argentina com o FMI

O peso argentino pode ter algum alívio nos próximos dias por dois motivos principais. Primeiro, o país está conversando com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um pacote de resgate. No domingo, o FMI disse que um acordo revisado acontecerá nos próximos dias.

O FMI está conduzindo uma revisão de um financiamento de US$ 44 bilhões com a Argentina. Esses fundos fornecerão ao país uma tábua de salvação em um momento difícil. Por um lado, o país enfrentou uma de suas piores secas em anos, que causou mais de US$ 20 bilhões em exportações.

A seca levou o governo argentino a recorrer às importações agrícolas, uma medida rara, já que é uma das maiores cestas de pães do mundo.

Portanto, um acordo com o FMI proporcionará algum alívio à queda do peso argentino. O principal desafio é que a Argentina precisa obter cerca de US$ 2,6 bilhões antes do final deste mês para um pagamento ao FMI. Não está claro como ele obterá os fundos.

Bonança energética argentina

Outra notícia importante que pode sustentar o peso argentino é o setor de energia. A Argentina está prestes a ter uma bonança de energia depois que um novo gasoduto foi concluído. O país deve se beneficiar de um novo gasoduto da Patagônia, a segunda maior reserva de gás de xisto do mundo.

O gasoduto ajudará a Argentina a se tornar um exportador líquido de energia pela primeira vez em 13 anos. Seu governo espera que o excedente de energia chegue a mais de US$ 18 bilhões até 2030. No período imediato, o oleoduto ajudará o governo a reduzir a quantidade de dinheiro que gasta com importações. O governo espera economizar US$ 1,7 bilhão este ano e US$ 4 bilhões em 2024.

Ainda assim, o desafio para a Argentina é que os preços do gás natural caíram drasticamente nos últimos meses. A produção adicional da Argentina pode empurrar os preços para baixo por mais tempo. Além disso, os atuais controles cambiais podem prejudicar os investimentos na Argentina.

Alguns dos outros investimentos previstos são o gasoduto Nestor Kirchner para San Jeronimo e para reverter o fluxo de seu norte da Argentina. Este último gasoduto foi construído para trazer gás natural da Bolívia.

Suspeito que o par USD/ARS terá um breve retrocesso se a Argentina chegar a um acordo com o FMI. Vimos um movimento semelhante com a rupia paquistanesa quando o país chegou a um acordo com o FMI.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.