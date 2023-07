A Chevron acaba de fazer dois grandes anúncios: saiba mais

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

As ações da Chevron Corporation (NYSE: CVX) estão sendo negociadas após o gigante do petróleo e do gás ter feito dois grandes anúncios esta manhã.

Chevron nomeia um novo Diretor Financeiro

Primeiro, a gigante da energia disse que Pierre Breber – seu diretor financeiro se aposentará no próximo ano e nomeou Eimear Bonner como seu sucessor. Bonner é atualmente o CTO da Chevron Corporation.

A multinacional disse ainda que deixou de ser obrigatório o CEO Mike Wirth aposentar-se aos 65 anos. No programa “ Squawk on the Street ” da CNBC, o Chefe do Executivo afirmou hoje:

Temos um bom momento de negócios. Estou entusiasmado por continuar a liderar a Chevron para oferecer maiores retornos aos nossos acionistas e um sistema de energia de baixo carbono para o mundo.

Na segunda-feira, a Chevron também divulgou fortes resultados preliminares para o segundo trimestre fiscal. Ao escrever, o estoque de petróleo caiu 13% no ano.

Números notáveis nos resultados preliminares do segundo trimestre da Chevron

A Chevron Corporation disse que concluiu seu último trimestre com lucro de US$ 6,0 bilhões, o que se traduz em US$ 3,08 por ação em uma base ajustada.

Em comparação, os analistas estavam em $ 2,97 por ação. De acordo com o CEO Wirth:

Estamos descarbonizando os negócios de petróleo e gás, reduzindo a intensidade de carbono de cada barril e investindo em captura e armazenamento de carbono, hidrogênio, combustíveis renováveis e outras tecnologias que queremos escalar.

Ele reiterou, porém, que a economia global não pode cortar sua dependência de combustíveis fósseis tão cedo. No início deste ano, a Chevron disse que compraria a PDC Energy por US$ 6,3 bilhões – uma aquisição que espera ser concluída no próximo mês.

A produção atingiu um recorde na Bacia do Permiano

A Chevron relatou produção recorde na Bacia do Permiano – alta de 11% no segundo trimestre, de acordo com o comunicado à imprensa.

Ainda assim, seu lucro trimestral caiu tanto sequencialmente quanto ano a ano, já que os preços do petróleo esfriaram significativamente. O CEO Wirth acrescentou:

A discussão que temos com a administração é como encontrar o equilíbrio para não nos concentrarmos em um aspecto, seja acessibilidade, confiabilidade ou ambiente que perdemos o foco em outros. Precisamos manter os três à vista.

A empresa de petróleo e gás devolveu um recorde de US$ 7,2 bilhões aos acionistas em seu segundo trimestre fiscal. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Chevron.