Os preços das criptomoedas tiveram um desempenho misto esta semana, enquanto os investidores esperavam por mais notícias e catalisadores. Bitcoin e Ethereum ficaram ligeiramente abaixo de US$ 30.000 e US$ 1.900, respectivamente. Ao mesmo tempo, algumas moedas como Chainlink, Tron e XDC Network tiveram uma alta. Neste artigo, explicaremos o que esperar de moedas como Tron, Chancer e VeChain.

Previsão de preço Chancer

Copy link to section

Chancer ($CHANCER) é uma nova criptomoeda que busca revolucionar o mercado de apostas e previsões esportivas. Os desenvolvedores estão atualmente realizando a primeira etapa de um evento de pré-venda que já arrecadou mais de $927 mil em menos de um mês. Isso significa que os tokens da primeira fase, com desconto, estão prestes a se esgotar, uma vez que a meta é de $1 milhão.

Chancer tem como objetivo revolucionar uma das maiores e mais crescentes indústrias do mundo. Bilhões de pessoas participam de apostas e previsões esportivas. Como resultado, empresas como DraftKings, Flutter Entertainment e FanDuel valem bilhões de dólares. A indústria está crescendo principalmente nos EUA, onde a Suprema Corte decidiu a favor dela há alguns anos.

A plataforma do Chancer terá vários recursos importantes. Por exemplo, além dos eventos populares de apostas esportivas, ele terá um recurso que permite aos usuários criar seus mercados e compartilhá-los com seus amigos e parentes.

Mais importante ainda, o Chancer será uma plataforma totalmente descentralizada, onde os membros da comunidade votarão em várias medidas importantes, como taxas e recursos. Os detentores de tokens $CHANCER também poderão compartilhar seus lucros. Você pode ler mais sobre a plataforma Chancer neste whitepaper e comprar o token neste link.

Previsão de preço Tron

Copy link to section

Tron tem sido uma das criptomoedas de melhor desempenho este ano. Continuou sua alta no sábado e alcançou uma alta de $0.094, o ponto mais alto desde 2021. Isso representa um aumento de mais de 90% em relação ao nível mais baixo atingido em 2022.

Tron se moveu acima de todas as médias móveis e o importante ponto de resistência em US$ 0,085. Esse ponto de resistência foi importante, pois estava no nível de topo duplo. Osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD também apontaram para cima. Portanto, a moeda provavelmente continuará indo bem nos próximos dias, já que os compradores visam a alta desta semana de US$ 0,094.

Previsão de preço VeChain

Copy link to section

O preço do VeChain esteve em uma faixa estreita nas últimas semanas, pois o volume permanece baixo na rede. Estava sendo negociado a US$ 0,0195, onde esteve nos últimos dias. A moeda está pairando nas médias móveis de 25 e 50 dias. O preço atual também é importante, pois foi a menor oscilação em março.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se para o ponto neutro de 50 enquanto o MACD está se movendo lateralmente. Portanto, a moeda provavelmente permanecerá no intervalo atual e, em seguida, fará uma quebra para o próximo suporte em US$ 0,0165.