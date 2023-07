Worldcoin do CEO da OpenAI, Sam Altman, lança seu token

O Worldcoin, um projeto de criptomoeda do CEO da OpenAI, Sam Altman, e Alex Blania, CEO e cofundador da Tools for Humanity, já está no ar.

Depois de mais de três anos em desenvolvimento – e uma boa parte da controvérsia – os co-fundadores da Worldcoin, Altman e Blania, anunciaram que o token estava sendo lançado. O projeto anunciou o lançamento na segunda-feira.

O que é Worldcoin?

Copy link to section

Worldcoin é um projeto criptográfico que consiste em uma carteira World App que preserva a privacidade e um token nativo WLD. As pessoas receberão um World ID e o token WLD nativo quando verificarem sua identidade usando o Orb, um dispositivo de verificação biométrica atualmente disponível em locais selecionados em todo o mundo.

O protocolo Worldcoin está sendo desenvolvido pela Tools for Humanity, um grupo de tecnologia que está de olho em mais do que apenas oportunidades econômicas para a comunidade global.

São as varreduras de íris que as pessoas precisam concluir para acessar o token que criou parte da controvérsia em torno do Worldcoin. Mas Altman e sua equipe apontaram os benefícios de ter um ID Mundial exclusivo, inclusive na batalha contra bots e fraudes online após o uso generalizado de ferramentas habilitadas para inteligência artificial (IA).

Comentando em uma carta do co-fundador, Altman e Blania disseram:

“Se for bem-sucedido, acreditamos que a Worldcoin pode aumentar drasticamente as oportunidades econômicas, dimensionar uma solução confiável para distinguir humanos de IA online, preservando a privacidade, permitir processos democráticos globais e, eventualmente, mostrar um caminho potencial para UBI financiado por IA.”

Embora o WLD esteja disponível para pessoas em todo o mundo, as pessoas nos EUA não o acessarão por enquanto devido ao ambiente regulatório. Altman e Blania acrescentaram:

“Worldcoin consiste em uma identidade digital de preservação da privacidade (World ID) e, onde as leis permitem, uma moeda digital (WLD) recebida simplesmente por ser humano. Esperamos que, onde as regras são menos claras, como nos EUA, sejam tomadas medidas para que mais pessoas possam se beneficiar de ambos”. Conforme relatado pela Invezz, a Tools for Humanity arrecadou US$ 115 milhões em uma rodada da série C em maio. A Blockchain Capital liderou a rodada de financiamento, com a participação das principais empresas de risco Bain Capital Crypto, a16z e Distributed Global.