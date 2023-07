Cuidado com o atraso da política monetária, já que o mercado cripto vibra em meio ao otimismo sobre o fim dos aumentos das taxas

O mês passado marcou a primeira vez desde março de 2022 que o Federal Reserve não aumentou as taxas de juros, Jerome Powell optou por fazer uma pausa e ver como as coisas mudam.

Embora se espere que a reunião de quarta-feira seja retomada com um aumento de 25 bps previsto com quase certeza em todo o mercado (as probabilidades implícitas nos futuros do Fed transmitem uma chance de 99% de ser exato), há um otimismo crescente de que a luz no fim do túnel está se aproximando.

Com a economia ainda funcionando, evitando obstinadamente a recessão que parece iminente há dezoito meses, e a inflação caindo para 3%, muitos estão declarando que os tempos difíceis acabaram e o cobiçado “pouso suave” pode ser alcançado depois de tudo.

Com isso, a recuperação das criptomoedas deve continuar, argumentam eles, com o grande obstáculo macro finalmente deixado de lado. Mas existem alguns pontos que devem ser cautelosos em meio ao ambiente atual, que descreveremos aqui.

A guerra contra a inflação acabou?

Com o número do IPC caindo em cascata até 3%, estamos atualmente em uma posição em que, de forma um tanto inacreditável, a taxa nominal de inflação nos EUA é menor do que a do Japão.

Apesar dessa queda na CPI, as coisas podem não ser tão boas quanto parecem. O número básico, que exclui itens voláteis como alimentos e energia e é normalmente usado como um medidor pelo Federal Reserve, tem sido muito mais rígido. O gráfico abaixo demonstra isso, mostrando que enquanto o número principal caiu 690 bps de 9,9% para 3% no ano passado, o número principal caiu apenas 110 bps no mesmo período, ainda em 4,8%.

Em segundo lugar, o declínio da inflação transmite uma queda dramática em parte porque a métrica é capturada em uma base de doze meses. A inflação sempre cairia este mês – e continuará a cair nos próximos meses – porque no verão passado as leituras do CPI esquentaram, que agora estão saindo do índice quando este número anual de 3% é citado.

Assim, deve-se ter cautela. A inflação está definitivamente caindo, e muito mais rápido do que quase qualquer um teria previsto seis ou nove meses atrás, mas pode não estar caindo tão rapidamente quanto o número da manchete gostaria que você acreditasse.

O fato de que era previsível que a inflação cairia dramaticamente neste mês pode ser demonstrado retrocedendo as probabilidades implícitas para a taxa dos fed funds do mercado futuro e comparando essas probabilidades com o que o mercado transmitia antes da leitura da inflação de 3%. De fato, o mercado espera atualmente taxas mais altas do que há um mês.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse isso. Na reunião do mês passado, ele afirmou ao mercado que “quase todos” os formuladores de políticas do Fed ‘esperam que seja apropriado aumentar um pouco mais as taxas de juros até o final do ano’.

A principal “preocupação” é o mercado de trabalho dinâmico, que continua extremamente apertado. Os salários continuam a subir e o desemprego está em 3,6%, em torno dos níveis mais baixos desde a década de 1960.

Embora tudo isso seja uma boa notícia, também oferece um conto de advertência. Seria notável escapar da crise inflacionária dos últimos dezoito meses e dos aumentos implacáveis dos juros sem ao menos ceder um pouco no mercado de trabalho. Powell disse isso no mês passado, observando que “a demanda de trabalho ainda excede substancialmente a oferta de trabalhadores disponíveis”.

A década de 1970 pode estar na cabeça do governo. Embora o clima atual seja único em muitos aspectos, a comparação mais próxima que temos pode ser a década de 1970, quando o mundo experimentou pela última vez um surto inflacionário dessa escala. Durante aquela década, acreditava-se que a inflação havia diminuído três vezes, apenas para voltar a subir de forma mais agressiva do que antes. As taxas de juros tiveram que ser aumentadas para sufocantes 20%, pois a inflação se incorporou à economia.

Novamente, isso não quer dizer que a situação dos anos 70 se repetirá, mas demonstra quais poderiam ser os perigos, se o Fed tirasse o pé do freio muito cedo – algo que Powell jurou o tempo todo que se recusaria a deixar acontecer.

Rendimentos e criptografia

Outro aviso em torno do estado atual do mercado é a curva de rendimento frequentemente referenciada. Um dos principais indicadores de recessão, sua precisão ao longo dos anos tem sido notável, mesmo que surjam debates sobre sua utilidade, dados os períodos de tempo variáveis entre a primeira inversão da curva e a ocorrência de uma recessão.

Houve momentos em que a curva se inverteu brevemente e não ocorreu uma recessão. Mais recentemente, isso ocorreu quando uma inversão muito rápida ocorreu em agosto de 2019. Antes disso, a curva também se inverteu brevemente quando a Rússia desvalorizou em 1998, mas novamente uma recessão nunca veio (o Fed cortou rapidamente as taxas).

No entanto, nos últimos quarenta anos, sempre que a curva se inverteu por um período superior a seis meses, seguiu-se uma recessão todas as vezes. O tempo entre a inversão e a chegada da recessão variou entre 12 e 18 meses. Hoje, a curva de juros entra em seu décimo terceiro mês de inversão. Além disso, o nível de inversão é o mais profundo desde 1981.

Com relação ao que todas essas ressalvas significam para as criptomoedas, é certamente um alerta diante do sentimento crescente que o mercado experimentou.

Por outro lado, também existem contrapontos que podem apontar para a continuação do rali. Por mais contra-intuitivo que pareça, os ativos de risco nem sempre caem durante as recessões (não temos histórico de cripto durante as recessões, visto que o Bitcoin só foi lançado após o GFC). Muitas vezes, em vez de cair durante a recessão, eles caem antes dela.

Veja 1989, quando a curva de rendimentos se inverteu em janeiro, antes de uma recessão atingir dezoito meses depois. As ações aumentaram 27% em 1989, caíram 6% em 1990 e saltaram 26% em 1991 (a recessão terminou oficialmente em junho de 1991).

Como sempre, o desempenho passado não é indicativo do futuro. Isso é especialmente verdadeiro no caso das criptomoedas, que ainda nem passaram por uma recessão e só descobriram o conceito de política monetária rígida pela primeira vez em sua breve existência no ano passado.

Independentemente disso, com a negociação de classe de ativos tão distante no espectro de risco, o ambiente macro permanece fundamental. Uma olhada em como o Bitcoin foi negociado em relação aos rendimentos abaixo demonstra isso (traçando o Bitcoin contra o rendimento de dois anos em um eixo invertido).

O clima é, sem dúvida, mais brilhante hoje do que no início deste ano. No entanto, como termos como “moeda meme” começam a entrar novamente em circulação, é importante estar vigilante e perceber que a incerteza ainda é extrema aqui, e ter cuidado com o mercado se antecipando.

Seja como for, a alavanca mais importante da economia, ou seja, a taxa de juros, está acima de 5%, apesar de ter passado a última década perto de zero. A política monetária age notoriamente com um atraso e, com o núcleo da inflação ainda alto, a pressão salarial forte e uma curva de rendimento profundamente invertida, a esquina pode não ter sido virada ainda. O tempo dirá, mas cautela pode ser o nome do jogo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.