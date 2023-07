Naira nigeriana (USD/NGN): moeda no limite antes de outra alta

A naira nigeriana permaneceu no limite na manhã de terça-feira, enquanto os investidores esperavam pela próxima decisão sobre a taxa de juros do banco central do país. A taxa de câmbio oficial USD/NGN ficou em ~ 800, alguns pontos abaixo da alta do ano de 820. Por outro lado, a taxa do mercado negro subiu para um recorde à medida que o spread entre os dois aumenta.

O banco central nigeriano concluirá sua reunião na terça-feira e fará outro aumento nas taxas de juros em uma tentativa de combater a inflação crescente. Esta reunião ocorre em um momento difícil para a economia da Nigéria.

A moeda nigeriana despencou enquanto a inflação atingiu um recorde. Os dados mostram que a taxa de câmbio oficial em relação ao dólar começou o ano em 450. Isso significa que os nigerianos com economias de nairas viram o valor de seus ativos despencar. A depreciação do naira também levou a um corte salarial indireto, enquanto a inflação levou a um imposto indireto.

A inflação da Nigéria disparou. Os dados mais recentes mostram que a inflação passou de 20%. E isso pode piorar depois que a principal empresa de petróleo e gás aumentou os preços em 16%, como escrevi aqui . Em um relatório, a Fitch alertou que a inflação da Nigéria será em média de 25,1% este ano. Ele disse:

“Essas reformas exercerão uma pressão ascendente significativa sobre os preços ao consumidor no segundo semestre de 2023, com a inflação em média de 25,1% em 2023, a maior taxa anual desde a década de 1990. Isso irá corroer ainda mais o poder de compra dos consumidores, obscurecendo as perspectivas para o consumo privado”.

Os nigerianos também viram o custo dos empréstimos acelerar. As taxas de juros saltaram de 11,50% em março de 2022 para 18,50%. Os analistas acreditam que o banco entregará outro aumento de taxa de 50 pontos-base em sua tentativa de salvar o naira em queda.

As medidas implementadas pelo governo nigeriano serão positivas no longo prazo. Por exemplo, deixar a naira nigeriana flutuar livremente incentivará empresas internacionais para a maior economia da África. Ao mesmo tempo, o fim dos subsídios ao petróleo ajudará a manter a dívida do país sob controle.

No curto prazo, no entanto, acreditamos que a taxa de câmbio USD/NGN continuará subindo com a queda da naira nigeriana. A taxa oficial pode cair para 900 nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.