Spotify aumenta preços um dia antes dos resultados financeiros do segundo trimestre

Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) diz que sua assinatura premium sem anúncios agora custará um pouco mais. As ações fecharam em queda de cerca de 8,0% na segunda-feira.

Quanto o Spotify aumentou os preços?

A empresa de streaming de música e podcast aumentou o preço de seu plano de usuário único nos Estados Unidos em US$ 1,0 para US$ 10,99 por mês.

O cenário do mercado continuou a evoluir desde o lançamento. Para que possamos continuar inovando, estamos mudando nossos preços premium em vários mercados ao redor do mundo.

A notícia chega apenas um dia antes de o Spotify divulgar seus resultados do segundo trimestre. O consenso é que a empresa sueca perca US$ 0,70 por ação neste trimestre, com receita de US$ 3,6 bilhões.

Um ano antes, teve 86 centavos de prejuízo por ação, mas uma receita menor de US$ 2,9 bilhões. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações do Spotify.

Visão dos analistas sobre o crescimento de assinantes no segundo trimestre

O Spotify também aumentou o preço de seu plano familiar em um dólar hoje, mas o plano duo premium agora custará US $ 2,0 a mais.

Os usuários terão um período de carência de um mês antes que os preços atualizados sejam aplicados a eles. Novos preços serão notificados em breve aos assinantes por e-mail também, conforme comunicado à imprensa.

Essas atualizações nos ajudarão a continuar agregando valor aos fãs e artistas em nossa plataforma.

Street espera que a empresa listada em Nova York relate 217 milhões de assinantes até o final do segundo trimestre. Em comparação, tinha 188 milhões no total há um ano. No mês passado, Zach Morrissey, analista da Wolfe Research, disse que as ações do Spotify subiram para US$ 190 (fonte).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.