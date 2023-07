Bitcoin (BTC) exibe sinais de alta à medida que a oferta de câmbio atinge a mínima de 5 anos

O Bitcoin (BTC) testemunhou tendências de baixa recentemente, o que o levou a perder a área de valor de $ 30.000 para pairar em $ 29.000. A criptomoeda líder em valor de mercado perdeu o nível de suporte de US$ 29.870, abrindo caminho para a posição de US$ 27,5 mil.

Embora tais ações de preço indiquem fraqueza no Bitcoin, algumas métricas on-chain sugerem uma alta futura. Apesar do Bitcoin cair abaixo de US$ 30.000, os jogadores estão transferindo o BTC das exchanges para a autocustódia – um sinal de alta.

Fornecimento de câmbio de Bitcoin em mínimos de 5 anos

Copy link to section

👍 #Bitcoin's supply on exchanges continues to move into self custody, and the drop below $30k last week hasn't triggered severe reactions that would indicate #FUD or more upcoming sell-offs. The 1.17M $BTC on exchanges is the least amount since Nov, 2018. https://t.co/UlqAO0W0cH pic.twitter.com/HmmUMm7QIx — Santiment (@santimentfeed) July 26, 2023

Santiment revelou que a queda do Bitcoin abaixo de US$ 30.000 não catalisou reações massivas que poderiam sugerir quedas futuras de preços ou FUD. A oferta do ativo na bolsa despencou para níveis não vistos desde novembro de 2018.

A empresa de análise on-chain acrescentou que o Bitcoin ainda paira dentro de uma faixa familiar entre US$ 28 mil e US$ 31,8 mil. A área de valor permaneceu altamente restrita, considerando as flutuações substanciais do BTC de 2020 a 2022.

No entanto, os participantes do mercado parecem mais otimistas sobre as perspectivas atuais do Bitcoin, com chamadas de alta superando as de baixa. Isso indica confiança entre os investidores cripto, apesar do fracasso do ativo em sustentar acima do suporte crucial de US$ 30.000.

Como visto aqui, o Bitcoin continua a atrair novos jogadores à medida que novos endereços diários aumentam. Esse é um indicador otimista para o token, pois indica um aumento no uso e na atividade da rede.

Os touros do Bitcoin estão ganhando impulso

Copy link to section

A criptomoeda líder quebrou 100 MA, triângulo descendente e nuvem Ichimoku. Enquanto o Bitcoin atualmente testa novamente os níveis além do Ichimoku, os touros estão renovando sua força. Novos testes bem-sucedidos darão as boas-vindas a um rali de alta para o BTC.

#BTC Breakout the descending triangle and also break out the MA 100 and the Ichimoku cloud.

Currently, it is retesting above the Ichimoku cloud. Bulls are gaining momentum and a successful retest will result in another bullish rally. pic.twitter.com/5q0SeFUadm — Lainey Rustany trade (@laineyRustani) July 26, 2023

Os preços das criptomoedas apresentaram pequenos aumentos na quarta-feira, com altcoins seguindo as ações do Bitcoin. A principal criptomoeda ganhou 0,34% nas últimas 24 horas, para US$ 29.215,29. O Ethereum subiu 0,25% nesse período, para US$ 1.855,81.