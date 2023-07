O token COMP do Compound sobe à medida que os contratos futuros em aberto saltam

O preço do token COMP da Compound subiu esta semana, à medida que o valor total da rede bloqueado (TVL) no ecossistema subiu. O token subiu para US$ 70, o nível mais alto desde segunda-feira. Foi superior em mais de 16% em relação ao nível mais baixo desta semana.

Juros compostos em aberto sobem

Composto, é um empréstimo financeiro descentralizado (DeFi) protocolo que permite que as pessoas tomem emprestado e emprestem dinheiro. É uma plataforma importante com um valor total bloqueado de mais de 1,7 milhão de ETH, o que equivale a mais de US$ 3 bilhões. Isso o torna o sétimo maior protocolo DeFi do mundo.

O preço do COMP subiu à medida que o interesse em aberto do token continuou subindo. Os dados compilados pela Coinglass mostram que o interesse aberto saltou para mais de $ 170 milhões em 16 de julho após o resultado do caso Ripple vs SEC.

Embora o interesse aberto tenha recuado recentemente, ainda está pairando no nível mais alto em mais de um ano. Na quarta-feira, os juros se recuperaram para mais de US$ 122 milhões. A maior parte desse interesse vem da Binance, Bybit, OKX e Kraken.

O interesse aberto é um número importante no mercado futuro que mostra o número de contratos futuros mantidos pelos participantes que não foram liquidados. Um número mais alto de contratos em aberto é visto como algo positivo para um ativo financeiro.

Enquanto isso, o volume de tokens COMP negociados nas últimas 24 horas aumentou mais de 115%. De acordo com o CoinMarketCap, o volume ficou em mais de US$ 220 milhões. A Binance ainda tem a maior participação de mercado nisso e é seguida pela Coinbase, KuCoin e Kraken.

Decisão do Fed adiante

Outras criptomoedas que tiveram um bom desempenho nas últimas 24 horas são Theta Network, Maker’s MKR, Dogecoin e Trust Wallet Token. Todos eles viram um número maior de contratos em aberto no mercado futuro.

O próximo catalisador chave para COMP e outras criptomoedas será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve. Como escrevi aqui , os analistas acreditam que o Fed aumentará as taxas de juros em 0,25%. Se isso acontecer, o banco elevará essas taxas ao nível mais alto desde 2001.

Do lado positivo, a maioria dos analistas acredita que o banco sinalizará que este será o aumento final dos juros neste ano. A inflação caiu para 3,0%, enquanto o mercado de trabalho começou a abrandar. Um tom dovish do Fed será positivo para o Compound e outras criptomoedas.