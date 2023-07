Previsão do índice do dólar americano (DXY) antes da decisão das taxas do Fed

O preço do índice do dólar americano (DXY) teve uma forte recuperação na semana passada, mesmo após os fracos números econômicos dos Estados Unidos. O índice subiu da mínima deste mês de US$ 99,57 para a máxima de US$ 101,16.

Decisão da taxa de juros do Fed

O índice do dólar americano subiu após os números econômicos relativamente fracos dos EUA. No início deste mês, os dados mostraram que as folhas de pagamento não agrícolas americanas (NFP) aumentaram 209k em junho, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,6%. Esses números sinalizavam que o crescimento econômico estava desacelerando.

Dados adicionais mostraram que o índice de preços ao consumidor americano (CPI) caiu de 4,1% para 3,0% em junho. O núcleo da inflação caiu para 4,8% em junho e há sinais de que os preços continuarão caindo nos próximos meses.

O setor imobiliário também começou a se deteriorar. O início de moradias e as licenças de construção caíram em junho, enquanto as vendas de casas existentes e pendentes caíram durante o mês. As vendas no varejo recuaram em junho, sinalizando que os gastos do consumidor estão caindo.

As notícias mais importantes sobre USD para assistir esta semana será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve. A maioria dos analistas acredita que o Fed aumentará as taxas de juros em 0,25%, já que a inflação permanece acima de 2,0%.

O banco sinalizará então que fará uma pausa no aumento das taxas de juros nos próximos meses, uma vez que a economia está desacelerando.

O outro catalisador importante para o índice do dólar americano será a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BoJ). Economistas acreditam que o BCE aumentará as taxas de juros em 0,25%, já que a inflação europeia continua acima de 2,0%.

O Banco do Japão provavelmente mudará seu tom e ajustará seu programa de controle da curva de juros, já que a inflação do país está acima de 2%.

Previsão do índice do dólar americano

O gráfico 4H mostra que o índice DXY fez um forte retorno de alta nos últimos dias. Ele ultrapassou o nível psicológico em US$ 100, o nível mais baixo em 14 de abril. Ele se moveu acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

As médias móveis de 25 e 50 períodos formaram um cruzamento de alta. Ele formou um padrão de bandeira de alta. Portanto, o índice provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o ponto de retração de Fibonacci de 50% em US$ 102,15.