3 razões pelas quais o preço das ações da Boohoo pode subir 55%

O preço das ações da Boohoo (LON: BOO) fez uma forte alta na quinta-feira, com os investidores focados no short-squeeze da Ocado. As ações saltaram mais de 8% e atingiram a máxima de 40p, o maior nível desde 6 de junho. Ele saltou mais de 26% desde o nível mais baixo em junho deste ano.

Por que o estoque da BOO está subindo?

Existem três razões principais pelas quais o preço das ações da Boohoo está subindo. Primeiro, alguns investidores acreditam que a Boohoo pode se tornar um alvo de aquisição, graças à sua avaliação barata e ao forte reconhecimento da marca no Reino Unido.

Essa visão continuou depois que a Frasers, empresa controladora da SportsDirect, aumentou sua participação na empresa. Aumentou sua participação na empresa de 5% para 6,7%. Em um comunicado, Frasers disse que Boohoo era uma boa marca que estava bastante subestimada.

Em segundo lugar, o estoque está subindo devido ao short-squeeze em andamento do Grupo Ocado, sobre o qual escrevi aqui . As ações da Ocado subiram mais de 150% nos últimos meses, com os investidores comemorando a probabilidade de uma aquisição. A Ocado também saltou depois que a empresa ganhou um litígio de patente de 200 milhões de libras esta semana.

Portanto, os analistas estão traçando paralelos sobre Ocado e Boohoo. As duas são marcas de ‘ tecnologia ‘ altamente populares no Reino Unido, que também são altamente vendidas. Dara by Morningstar mostra que Boohhoo tem uma participação vendida de 4,97%, enquanto a de Ocado está em 5,61%. Outras empresas fortemente vendidas no Reino Unido são Kingfisher, Moonpig e Hammerson.

Como tal, alguns investidores acreditam que o preço das ações da Boohoo também pode passar por um short-squeeze. Um short squeeze é um período em que os investidores aumentam seu posicionamento para empresas fortemente vendidas em uma tentativa de aumentar suas ações.

Finalmente, o preço das ações da Boohoo saltou devido ao forte desempenho de outras ações de moda rápida. As ações da H&M subiram mais de 53% este ano, enquanto as ações da Inditex subiram 35%. Alguma dessas empresas fará uma oferta pela Boohoo?

Perspectivas para o preço das ações da Boohoo

As ações da Boohoo passaram por um período turbulento nos últimos anos. Ele caiu mais de 90%, dando-lhe um valor de mercado de apenas 502 milhões de libras. Em todo esse período, os dados mostram que seus insiders não venderam ações. Em vez disso, um insider comprou ações no valor de mais de 10 milhões de libras há alguns meses.

Insiders ainda possuem 23,2% da empresa. Em períodos de turbulência, os insiders tendem a se desfazer de suas apostas. Portanto, o fato de essas pessoas terem mantido suas ações é algo positivo

Também acredito que o Boohoo chegou ao fundo do poço e que a situação vai melhorar nos próximos doze meses. Por um lado, o custo de fazer negócios e a inflação ao consumidor estão caindo, o que pode levar a mais demanda pela ação.

Como mostrado acima, a ação formou um fundo forte em torno de 32p. Na análise de ação de preço, esse padrão de fundo duplo geralmente é uma visão positiva. Minha meta para o estoque é a alta acumulada no ano de 61p, que é 55% acima do nível atual.