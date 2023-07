As apostas baseadas em blockchain sempre foram um sonho, mas podem se tornar realidade em breve com um novo projeto criptográfico, o Chancer. Desde o lançamento de uma pré-venda do token nativo $CHANCER em 13 de junho de 2023, a demanda tem sido alta. A equipe arrecadou mais de US$ 1 milhão, com o valor do token aumentando a cada estágio. Atualmente, o preço do token é de US$ 0,011, superior aos US$ 0,01 anteriores. Na próxima fase, o preço de $ CHANCER é esperado em $ 0,012. Os tokens podem ser comprados no site da empresa usando ETH, USDT, BNB ou BUSD.

“Seu jogo, suas regras, suas probabilidades” – A promessa do Chancer

As apostas podem ser um dos setores mais lucrativos e de crescimento mais rápido. As estatísticas mostram que as apostas esportivas, uma das mais populares, crescerão 9,50% nesta década. Apesar dessa tendência, a posição do investidor tem sido periférica.

Chancer deseja mudar a forma como as apostas ocorrem, colocando o investidor no centro. Com a frase “Seu Jogo, Suas Regras, Suas Probabilidades”, o Chancer permitirá que os investidores criem seus próprios mercados personalizados de apostas P2P por meio de sua plataforma descentralizada. Os investidores podem criar mercados de apostas P2P em quase qualquer evento que desejem, aumentando a flexibilidade e as oportunidades. Pode ser sobre futebol, o clima, o resultado de uma eleição, a próxima maratona e muito mais.

Um usuário que cria um mercado P2P pode então convidar outras pessoas e determinar as regras e probabilidades do jogo. Isso permite que os usuários estejam no controle, ao contrário do sistema atual, onde as casas de apostas têm a palavra final.

A perspectiva de um ecossistema flexível de apostas pode ser o motivo pelo qual o Chancer tem sido um projeto emocionante e demandado até o momento.

Além de ser uma plataforma de apostas, o Chancer também possui um aspecto de investimento, onde os usuários são recompensados por criar mercados no Chancer. O token $CHANCER, que alimenta a plataforma, também está disponível para staking. Isso significa que os investidores podem gerar renda passiva além dos ganhos provenientes de apostas bem-sucedidas.

O preço do token Chancer está definido para disparar em 2023 e 2024?

O preço pode ser a consideração mais significativa para investir em qualquer criptomoeda. Um aumento de preço mostra uma forte crença no valor e no potencial do projeto subjacente.

As perspectivas de longo prazo do Chancer dependem de quão popular suas apostas descentralizadas se tornam. Indicações iniciais da pré-venda e estatísticas do setor de apostas mostram que o projeto tem uma chance realista de sucesso. Mas o token está prestes a ter um forte desempenho em 2023 ou 2024?

Analisando o roadmap do projeto, ganhos fortes e sustentáveis em $CHANCER podem ocorrer em 2024. Em 2023, os investidores podem ser expostos a oscilações de preço quando o token for listado. O preço pode ganhar impulso após a listagem em CEXs, começando com a Uniswap no terceiro trimestre. Uma previsão conservadora é um aumento de preço de porcentagem de dois ou três dígitos em 2023.

2024 é quando o $CHANCER pode começar a disparar com o lançamento da plataforma principal no primeiro trimestre. Isso significa que o crescimento do CHANCER em 2024 surgirá do uso da plataforma, e não da especulação do token, permitindo que ele aumente de valor ao longo do tempo. Embora não haja limite para o potencial do token em 2024, um aumento de mais de 1.000% não deve ser descontado.

Investir em $CHANCER esta semana é ideal?

A pré-venda do Chancer ocorre em 12 etapas, visando $ 15.000.000. O valor do token aumenta a cada estágio e está atualmente no segundo estágio.

Os investidores iniciais têm a oportunidade de comprar o token a uma baixa avaliação e acompanhar o restante da pré-venda. Isso também significa que os investidores iniciais maximizarão seus ganhos quando o preço do token começar a aumentar na listagem. Portanto, investir agora faz sentido para os investidores que desejam maximizar os retornos.