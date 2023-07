Ganhos da Intel Q2: ‘tem sido mais lento para executar em AI’

A Intel Corporation (NASDAQ: INTC) acaba de divulgar um lucro surpresa em seu segundo trimestre fiscal. As ações subiram 8,0% no after hours.

Intel emite perspectiva otimista de lucros

Os investidores também estão comemorando a orientação de lucros da empresa para o terceiro trimestre. A Intel prevê 20 centavos de lucro por ação em seu trimestre atual contra analistas em 16 centavos.

Em termos de receita, porém, vê US$ 12,9 bilhões – cerca de US$ 320 milhões abaixo do consenso. De acordo com Matt Bryson, analista da Wedbush Securities:

Acho que a Intel precisa melhorar onde está sua execução no espaço da CPU do servidor. Mas também, novas oportunidades como IA, acho que a Intel tem sido um pouco mais lenta para executar nessa categoria.

As margens brutas ajustadas são esperadas em cerca de 43% no terceiro trimestre, conforme comunicado à imprensa. As ações da Intel estão agora em alta de 40% em relação ao início do ano.

Destaques financeiros da Intel Q2

Lucro líquido impresso em US$ 1,48 bilhão ou 35 centavos por ação

Teve $ 454 milhões de perda no mesmo trimestre do ano passado

EPS ajustado impresso a 13 centavos de acordo com o comunicado de imprensa

A receita caiu quase 16% em relação ao ano anterior, para US$ 12,95 bilhões

O consenso foi de 4 centavos de perda em receita de US$ 12,12 bilhões

A margem bruta ajustada foi de 39,8% no trimestre recém-concluído. No Yahoo Finance Live, o analista da Wedbush acrescentou:

Acho que você tem uma série de megatendências que impulsionarão mais a demanda por semicondutores. Você tem AI, EVs, AR/VR

Vale a pena comprar ações da Intel hoje?

A Intel superou a previsão dos especialistas para vendas de PCs e data centers no segundo trimestre. Bryson de Wedbush também observou:

Hoje nos diz que pelo menos vimos um fundo, principalmente na categoria de PC. Dada a sua participação nesse espaço, é um bom gerador de gás que eles podem usar para permitir que eles invistam em outras áreas interessantes.

Ainda assim, ele tem um preço-alvo de US$ 30 para as ações da Intel, o que sugere uma queda de cerca de 20% a partir daqui.

Outros números notáveis no relatório de ganhos incluem US$ 232 milhões em receitas de serviços de fundição que superaram o consenso por uma margem significativa. Mas as vendas de rede e borda ficaram um pouco abaixo das expectativas.

