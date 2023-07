Perspectivas de Bitcoin (BTC) à medida que o PIB dos EUA aumenta para 2,4% no segundo trimestre

O principal ativo de criptomoeda por capitalização de mercado, Bitcoin, mostrou resiliência na quinta-feira, mesmo com o Fed executando um aumento de taxa. Enquanto isso, a moeda digital é negociada em torno de $ 29.000, não conseguindo superar o obstáculo de $ 30.000.

No entanto, um especialista acredita que o Bitcoin pode cair antes de registrar aumentos de preços.

#Bitcoin rejects at the crucial area at $29,700.



Today and tomorrow are more important.



GDP & PCE.



If numbers are fine, we'll blast through $30K, but in order to do that, I wouldn't be surprised by taking the lows. pic.twitter.com/inMw1xEWo8 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 27, 2023

Possíveis aumentos do Bitcoin

O renomado analista de cripto Michael van de Poppe twittou que o Bitcoin rejeitou a zona de valor de US$ 29,7 mil, visando níveis além de US$ 30 mil. Ele acrescentou que o relatório do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos pode ser crucial para moldar o espaço criptográfico.

Embora o recente aumento da taxa do Fed tenha visto os custos de empréstimos de referência aumentarem para máximos de 22 anos, Van de Poppe confia que os bons números do PIB e do PCE podem apoiar a movimentação do Bitcoin além de US$ 30.000. No entanto, quedas de preço podem surgir antes que a criptomoeda recupere suas vantagens antecipadas.

PIB dos EUA sobe para 2,4%

O relatório mais recente indica que a leitura do Produto Interno Bruto do segundo trimestre dos Estados Unidos ficou em 2,4%, substancialmente acima da previsão de consenso de 1,8%. Além disso, o número recente superou o crescimento de 2% do primeiro trimestre.

Os preços das criptomoedas apresentaram movimentos menores no último dia. O Bitcoin ganhou 0,57% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 29.425. Além disso, o volume diário de negociação do BTC aumentou 27% para explorar a marca de US$ 13,2 bilhões. O mercado de altcoin parece seguir ações semelhantes, com o Ethereum subindo 0,91% nesse período, para US$ 1.874.

O preço do Bitcoin não reagiu ao aumento dos números do PIB dos Estados Unidos. Os jogadores esperariam pela resposta do mercado durante os dados de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA de amanhã. Os especialistas preveem um índice de preços do PCE de 4,2% no ano.

Embora os dados do PIB tenham sido lucrativos, as taxas de juros permanecem em ATHs de 5,5%, após o aumento do Federal Reserve na quinta-feira.

Bitcoin dissociado de eventos econômicos?

Enquanto isso, a resposta do Bitcoin ao PIB melhor do que o esperado tem alguns afirmando que o principal ativo pode ter se separado dos eventos no espaço financeiro. É hora de focar na contagem regressiva pela metade?

Jerome Powell hiked the interest rate again and the US GDP is stronger than expected, but Bitcoin barely moves and doesn't care. I swear to God, it's like Bitcoin decoupled from economic events and data; it's all about that Halving event, frontrunning. — ɅMYWILDΞSTDRΞɅM (@amywildestdream) July 27, 2023

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.