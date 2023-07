Fornecedor de hardware de mineração de criptografia Phoenix Technology considera IPO nos Emirados Árabes Unidos

O último relatório de criptomoeda especula que a varejista de mineração Phoenix Technology planeja abrir o capital nos Emirados dos Estados Unidos. Isso pode fazer com que a Phoenix se torne a primeira empresa de ativos digitais listada publicamente nos Emirados Árabes Unidos.

Phoenix Technology planeja IPO nos Emirados Árabes Unidos

A Phoenix Technology é uma renomada varejista de hardware de mineração de criptomoedas que desenvolve uma instalação de mineração líder no Oriente Médio. Enquanto isso, as especulações indicavam que a empresa poderia obter listagem pública este ano.

As discussões estão nos estágios iniciais. Assim, detalhes sobre tamanho e data do IPO permanecem ajustáveis. Enquanto isso, as considerações de Phoenix combinam com o esforço dos Emirados Árabes Unidos para tornar a região um hub cripto.

Os regulamentos pró-cripto dos Emirados Árabes Unidos atraíram empresas líderes no setor de criptomoedas, incluindo OKX, Bybit e Binance Holdings. Isso é diferente da situação nos EUA, onde os reguladores têm atacado o setor de ativos digitais sem regulamentações claras, embora isso esteja prestes a mudar (leia mais).

O relatório acrescentou que a Phoenix Technology opera mais de 700 megawatts de voltagem na Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Canadá. Enquanto isso, a empresa está construindo uma mineradora criptográfica de US$ 2 bilhões nos Emirados Árabes Unidos, consolidando sua posição como um dos principais fornecedores de hardware de mineração.

Cenário regulatório dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos estão entre os países com regras favoráveis às criptomoedas. Por exemplo, a Coinbase está recorrendo aos Emirados Árabes Unidos em meio à intensificação da regulamentação nos EUA. Além disso, o país saiu da lista cinza, que reúne nações que não conseguem rastrear fundos ilegais.

Em 9 de março, os Emirados Árabes Unidos aprovaram a lei de ativos digitais e introduziram a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai. Isso representou um movimento maciço que poderia estabelecer o país como líder na indústria de criptomoedas.

Apesar do ambiente amigável para os negócios criptográficos, os reguladores financeiros nos Emirados Árabes Unidos são rigorosos ao lidar com empresas que não cumprem os prazos e os requisitos necessários. Por exemplo, a exchange local BitOasis perdeu sua licença depois de não cumprir o prazo do regulador.

