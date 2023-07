Ações da SoFi sobem 20% com perspectiva elevada

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) subiu 20% esta manhã, depois de relatar resultados superiores ao do mercado em seu segundo trimestre financeiro.

SoFi elevou sua orientação para o ano inteiro

Os investidores também estão aplaudindo a orientação elevada. A empresa de tecnologia financeira agora prevê até US$ 343 milhões em EBITDA ajustado este ano. No comunicado de imprensa de ganhos, o CEO Anthony Noto disse:

Nosso número recorde de adições de membros e forte impulso nas adições de produtos e compras cruzadas, juntamente com a melhoria da eficiência operacional, refletem os benefícios de nosso amplo conjunto de produtos e estratégia exclusiva de FSPL.

A empresa listada na Nasdaq adicionou mais de 584.000 novos membros em seu trimestre recentemente concluído e 847.000 novos produtos.

As ações da SoFi agora aumentaram 150% em relação ao início do ano.

Destaques financeiros SoFi Q2

Prejuízo líquido impresso em US$ 58 milhões, contra US$ 106 milhões do ano anterior

A perda por ação também diminuiu significativamente de 12 centavos para 6 centavos

A receita saltou 37% ano a ano, para US$ 498 milhões

O consenso do FactSet foi de perda de 7 centavos em US$ 486 milhões em receita

Os depósitos aumentaram em US$ 2,7 bilhões, atingindo US$ 12,7 bilhões no total

O que mais foi notável?

Também um ponto positivo em seu relatório de ganhos hoje foram as vendas de empréstimos integrais que renderam US$ 340 milhões. De acordo com Michael Perito – analista da KBW:

Embora a ação esteja perto de máximos técnicos, a orientação elevada e as margens fortes (particularmente no segmento de serviços financeiros) apresentam um caminho mais claro para a lucratividade até o final do ano.

Originações de empréstimos pessoais, originações de empréstimos estudantis e originações de empréstimos imobiliários aumentaram 27%, caíram 1% e caíram 27%, respectivamente.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” nas ações da SoFi.

