A Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos aprovou o “Keep Your Coins Act of 2023” (Mantenha suas Moedas de 2023), uma legislação significativa para a indústria de criptomoedas nos Estados Unidos. O projeto de lei surge em um momento em que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tem realizado um ataque às empresas de criptomoedas, incluindo grandes empresas como Binance e Coinbase.

Se o projeto de lei passar por todas as tramitações e se tornar lei, marcará um grande desenvolvimento para a indústria de ativos digitais, que está experimentando uma explosão com novos projetos como o Chancer, que busca revolucionar a indústria de apostas usando a tecnologia blockchain.

O que o Keep Your Coins Act de 2023 estipula

The Keep Your Coins Act of 2023 foi apresentado em 25 de julho de 2023 pelo Representante Warren Davidson (R-OH). O projeto de lei proibiria qualquer agência federal de implementar qualquer regra ou tomar qualquer medida que restrinja a capacidade de um indivíduo de realizar transações com ativos digitais por meio de carteiras auto-hospedadas.

Após a aprovação do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, a Lei seguirá para votação na Câmara dos Deputados.

Se aprovada e adotada, a legislação garantirá que os detentores de criptomoedas tenham o direito de reter suas criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) em carteiras de autocustódia. Ele procura garantir a liberdade e a privacidade dos usuários no gerenciamento de suas próprias participações em criptomoedas com a crescente popularidade dos ativos digitais.

Possibilidade do projeto de lei ser aprovado sem grandes obstáculos

A aprovação da Lei pelo Comitê da Câmara aponta para um crescente senso de responsabilidade em proteger os direitos dos detentores de criptomoedas e nutrir uma atmosfera favorável para a adoção mais ampla de ativos digitais.

O projeto de lei ressalta a importância de capacitar os indivíduos a terem controle total sobre seus ativos digitais e fornecer uma estrutura para o crescimento contínuo da indústria criptográfica.

Com as criptomoedas se tornando o principal ponto de discussão nas campanhas presidenciais de 2024 em andamento, é provável que a lei veja a luz do dia à medida que os políticos buscam obter alguns marcos políticos. Sua potencial promulgação pode impactar significativamente o cenário das criptomoedas, reforçando os princípios de descentralização e autonomia financeira.

Tal como está, o projeto de lei mostra que o governo dos EUA está se esforçando para equilibrar o apoio à inovação e a proteção ao consumidor.

Efeito do projeto de lei em novos projetos como o Chancer

Embora ainda seja cedo para especular sobre os efeitos do projeto de lei nos projetos de criptomoeda, o projeto de lei criará mais confiança para os investidores de criptomoedas, especialmente aqueles que procuram investir em novos projetos como a plataforma de marketing de previsões descentralizada Chancer, que está atualmente realizando a pré-venda de sua criptomoeda nativa, o CHANCER. Chancer está utilizando a tecnologia blockchain para permitir que apostadores criem suas próprias apostas em praticamente qualquer coisa, com odds personalizadas, e o token CHANCER deve oferecer acesso à plataforma. Aqueles interessados no novo token podem comprá-lo aqui.

Assim como a recente vitória do Ripple Labs contra a SEC revitalizou o mercado de criptomoedas, a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Representantes representaria outra vitória para a indústria, que tem sido submetida a uma rigorosa análise pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). No entanto, ainda não está claro se o projeto de lei irá impedir completamente que as criptomoedas sejam classificadas como títulos pela SEC.

