Perspectivas do Bitcoin (BTC) à medida que baleias-chave acumulam cada vez mais stablecoins

As estatísticas mais recentes mostram um desenvolvimento significativo dos detentores de stablecoin. Essa plataforma analítica revela que as baleias acumularam BinanceUSD, Dai, USDCoin e Tether recentemente.

No entanto, a tendência do titular da carteira stablecoin coincide com a última queda do Bitcoin abaixo de US$ 30.000. As baleias poderiam estar capitalizando os descontos do BTC em antecipação à recuperação dos preços?

Baleias acumulando stablecoins

O aumento nas participações em stablecoin entre as baleias criptográficas em meio à queda do Bitcoin desencadeou especulações de que os principais participantes do mercado poderiam estar investindo no BTC, esperando possíveis rebotes. As stablecoins permanecem essenciais durante a volatilidade do mercado devido à sua estabilidade.

O Invezz.com relatou como jogadores criptográficos significativos conquistaram stablecoins depois que o Bitcoin exibiu força após os dados do CPI dos EUA no início deste mês (leia mais). Os investidores acumularam USDP e DAI enquanto a principal criptomoeda oscilava entre US$ 31.000 e US$ 30.000, aumentando a probabilidade de compras massivas no futuro.

Acumulação de stablecoin e possível rali do Bitcoin

O acúmulo de stablecoin pelos principais participantes do mercado geralmente sugere tendências de alta para o Bitcoin. As baleias têm uma influência significativa no setor criptográfico (devido às suas participações massivas). Se esses jogadores trocarem seus saldos de stablecoin para BTC, o aumento da demanda pode desencadear aumentos na criptomoeda líder.

Enquanto isso, Tether, USDC e BUSD viram seu valor de mercado cair 0,03%, 0,05% e 0,02%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

O que vem a seguir para o preço do Bitcoin

Como regra do jogo, o cuidado continua sendo fundamental ao interagir com ativos de criptomoeda. A venda repentina de baleias pode levar a quedas de preços, confirmando a influência desses jogadores no mundo das criptomoedas.

Os preços das criptomoedas apresentaram movimentos menores no último dia. O Bitcoin era negociado a US$ 29.389 no momento desta publicação, com um aumento de 0,32% em 24 horas. A criptomoeda líder ganhou 0,21% nos últimos sete dias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.