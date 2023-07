Shiba Memu (SHMU), um token de meme liderado por inteligência artificial, comercializado como um “showoff”, está conquistando um nicho próprio. O token de meme chega em um momento de alta demanda e crescimento para a inteligência artificial. E quem não se lembra das histórias antigas das criptomoedas de memes? São tokens que podem subir até 50 vezes em poucos dias. Ao combinar IA e blockchain, SHMU visa replicar o conto dos memes. Mas, ao contrário de seus antecessores, Shiba Memu possui mais capacidades. Ele pode fazer mais do que os humanos podem. Talvez isso explique a rápida pré-venda, que arrecadou US$ 1,28 milhão até agora.

Como Shiba Memu é único?

Shiba Memu é um token criptográfico que utiliza a inteligência artificial e blockchain para criar um centro de marketing autossuficiente. Como tal, Shiba Memu pode redigir seu próprio material de relações públicas e se promover online. Com sua capacidade de inteligência artificial, espera-se que Shiba Memu execute mais trabalho do que 100 agências de marketing combinadas. Como isso é possível?

Já conhecemos o poder da inteligência artificial. Ela pode ler, prever e ajudar a compreender fenômenos complexos. Pense nisso: enquanto você dorme, fica cansado ou se ausenta do trabalho, a IA está trabalhando. Ela não fica cansada. Shiba Memu pode trabalhar enquanto os demais estão dormindo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No futuro, Shiba Memu pode se tornar mais inteligente e poderoso à medida que aprende a cada vez. Ele pode rastrear a web em busca das melhores ideias de marketing, selecioná-las e aplicá-las para melhorar suas estratégias.

Shiba Memu é um bom investimento?

As criptomoedas de memes são algumas das mais populares devido à sua capacidade de aumentar em níveis superexponenciais. Os investidores de memes colhem grandes lucros com esses aumentos de preço exponenciais.

Neste ano, a maioria das criptomoedas tradicionais de memes, como Dogecoin e Shiba Inu, estão contidas em um mercado de baixa. Como resultado, os investidores têm se voltado para novos participantes com potencial substancial. E tem funcionado.

Tokens como PEPE, que estrearam mais tarde neste ano, aumentaram em porcentagens de milhares. Investidores iniciais têm obtido grandes ganhos quando esses momentos de aumento de preço estão começando ou em andamento.

Shiba Memu é um token de oportunidade considerável, devido ao seu ângulo único de IA. Assim, seu potencial agora e no futuro é robusto. Esta tese de investimento considera o token ideal para investidores que procuram criptomoedas memes com um novo caso de uso.

Uma preocupação do investimento em memes é a incapacidade dos ativos de sustentar ganhos, uma vez que são impulsionados pelo hype. Shiba Memu não precisa de exageros para atingir seu objetivo. Ele pode fazer isso de forma independente e explorar mais casos de uso usando IA. Isso significa que seu valor pode ser sustentável a longo prazo.

Mas também, investir em cripto não precisa ser chato. Os usuários do Shiba Memu podem interagir com a IA robótica, fazer perguntas e obter atualizações sobre o que está em alta, tendências ou novidades. À medida que o projeto cresce, o usuário também se beneficia com o acesso às informações. Isso é crucial para entender o mundo do blockchain, cripto e IA.

Shiba Memu explodirá em 2023, 2024?

A pré-venda de Shiba Memu ocorrerá em apenas oito semanas. Após 8 semanas, o desenvolvimento do projeto será iniciado.

No entanto, Shiba Memu começará a ser listado em exchanges centralizadas no terceiro trimestre de 2024. Grandes movimentos de preços podem ocorrer a partir daí. A partir do histórico de movimentos de preço dos tokens de meme, pode-se esperar um aumento de 10x e até 50x.

Você deve comprar Shiba Memu esta semana?

Para os amantes de Shiba Memu, comprar hoje é melhor do que amanhã. O preço do token aumenta todos os dias às 18h GMT. Assim, a cada dia que passa, os investidores pagam um preço mais alto para obter os tokens na pré-venda.

O token será avaliado em $0,0244 quando a pré-venda terminar. Isso será o dobro do preço de $0,011125 quando a pré-venda começar. Comprar agora é uma oportunidade única para adquirir o token antes que seu valor aumente.