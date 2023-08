A Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) está negociando no after-hours, embora sua orientação de receita para o trimestre atual tenha ficado um pouco abaixo das estimativas da Steet na terça-feira.

Por que o estoque da AMD está em horário estendido?

Copy link to section

Curiosamente, a fabricante de chips também não superou as expectativas por uma margem significativa em seu segundo trimestre.

Ainda assim, os acionistas parecem satisfeitos principalmente porque a CEO Lisa Su fez comentários positivos sobre o impulso da IA da empresa. No comunicado à imprensa, ela disse:

Nossos engajamentos de IA aumentaram mais de sete vezes no segundo trimestre. Fizemos um grande progresso atingindo os principais marcos de hardware e software para atender à crescente atração dos clientes por nossas soluções de IA de data center.

Ela espera que os chips de IA em data centers sejam um mercado de US$ 150 bilhões até 2027. Su também confirmou que o acelerador MI300 de alto desempenho da AMD para tarefas focadas em inteligência artificial (leia mais) está a caminho de ser lançado no último trimestre deste ano.

Principais conclusões do relatório de ganhos do segundo trimestre da AMD

Copy link to section

Lucro líquido impresso em US$ 27 milhões, contra US$ 447 milhões do ano anterior

O lucro por ação também caiu de 27 centavos para apenas 2 centavos

O EPS ajustado chegou a 58 centavos de acordo com o comunicado de imprensa de ganhos

A receita caiu 18% ano a ano, para US$ 5,36 bilhões

O consenso do FactSet foi de 57 centavos por ação sobre US$ 5,3 bilhões em receita

Especialista da Bloomberg compartilha sua opinião sobre a AMD

Copy link to section

A AMD observou um declínio anualizado de 11% em sua receita de data center no segundo trimestre. Ainda assim, Kunjan Sobhani, da Bloomberg Intelligence, disse hoje:

A IA é dominada pela NVIDIA. No curto prazo, a empresa mais bem posicionada para entrar como uma segunda alternativa é a AMD. Portanto, para eles, até mesmo obter uma pequena fatia do bolo pode significar uma vantagem significativa.

Outros números notáveis no relatório de ganhos incluem um declínio de 4,0% na receita de jogos e um impressionante impacto de 54% no negócio de PCs. De acordo com Sobhani da Bloomberg, no entanto:

H2 é normalmente um período sazonalmente forte para PCs. [Mais] A AMD espera aumentar dois de seus produtos [de data center] mais recentes e, devido aos recentes ganhos de participação, esperamos uma recuperação H2 sequencial.

Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da AMD, que quase dobrou este ano.

Save