PayPal decepciona nas margens no 2º trimestre: ‘Quero ser um comprador aqui’

As ações da PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) caíram cerca de 8,0% nas negociações estendidas hoje, embora a empresa de pagamentos on-line tenha superado as estimativas dos analistas em seu segundo trimestre fiscal.

Por que as ações do PayPal caem no after-hours?

O que está causando fraqueza após o expediente é a margem operacional ajustada que ficou aquém da orientação anterior da empresa devido ao déficit em sua carteira de crédito.

O PayPal disse que sua margem operacional ficou em 21,4% em uma base ajustada no segundo trimestre, contra sua perspectiva anterior de 22%. Ainda assim, Jeff Kilburg, da KKM Financial, disse à CNBC antes da impressão de resultados:

Eu quero ser um comprador aqui do PayPal. Apenas dois anos atrás, seu preço estava acima de US$ 300. Então, é dramático ver esse grande movimento. Acho que os técnicos estão se alinhando. Faz sentido levar isso para uma troca.

As ações do PayPal caíram quase 10% em relação ao início de 2023.

Perspectivas do PayPal para o trimestre atual

O PayPal agora prevê que seu lucro por ação ajustado caia entre US$ 1,22 e US$ 1,24 no trimestre atual, com receita de US$ 7,4 bilhões, conforme comunicado à imprensa.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 1,21 por ação e US$ 7,3 bilhões, respectivamente. De acordo com Kilburg:

Você tem que entender quem é o dono desse estoque. Quem aposta que essa ação vai voltar são as instituições. Tem uma concentração muito alta de propriedade institucional perto de 75%.

Observe que o gigante da tecnologia financeira continua comprometido em melhorar sua margem operacional em 100 pontos básicos e ganhar US$ 4,95 por ação este ano. Wall Street atualmente classifica as ações do PayPal como “excesso de peso” em média.

Números notáveis no relatório do segundo trimestre do PayPal

Ganhou $ 1,03 bilhão que se traduz em 92 centavos por ação

Teve $ 341 milhões de prejuízo (29 centavos por ação) no ano passado

EPS ajustado impresso a US$ 1,16 conforme comunicado à imprensa

A receita saltou 7,0% em relação ao ano anterior, para US$ 7,29 bilhões

O consenso foi de US$ 1,15 por ação sobre receita de US$ 7,27 bilhões

O volume total de pagamentos no trimestre recém-concluído foi de US$ 376,5 bilhões – também acima das expectativas. Kilburg acrescentou em sua entrevista à CNBC :

X.com anteriormente conhecido como Twitter foi o precursor do PayPal. Então, há muita sinergia. Há muitas vantagens se o Sr. Elon Musk decidir ser um pouco criativo sobre essa empresa de US$ 84 bilhões.

