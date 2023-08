O valor de mercado do Tether atinge o máximo histórico, a grande ironia do DeFi

Apesar de uma forte recuperação até agora este ano, a maioria das criptomoedas está muito abaixo de seus picos da histeria do mercado altista pandêmico em 2021. No entanto, há uma exceção notável: Tether.

O valor de mercado da controversa stablecoin está agora em seu ponto mais alto, pouco antes de US$ 84 bilhões. Notavelmente, isso ocorre quando o capital flui para fora do espaço criptográfico – no ano passado, o valor de mercado total da stablecoin caiu 18%, enquanto o Tether aumentou 26%.

Se você clicar em “play timeline” no gráfico abaixo, o crescimento do Tether no ano passado contrasta fortemente com a trajetória de todas as outras grandes stablecoins, que foram firmemente para o sul.

Se agora apresentarmos o gráfico acima de forma estática e avaliarmos a participação de mercado em vez do valor de mercado, haverá algumas datas notáveis. A primeira é maio de 2022, quando a morte do ecossistema Terra chegou a zero, arrastando consigo sua stablecoin de US$ 18 bilhões.

Mas enquanto isso deu um pequeno impulso ao Tether, ele também desligou brevemente na época e, portanto, o verdadeiro vencedor foi o USD Coin, que saltou rapidamente de uma participação de mercado de 25% para 33%.

No entanto, é realmente 2023 que viu o Tether se tornar verdadeiramente dominante, passando de uma participação de mercado de 48% no início do ano para sua posição atual de 67%. O próximo gráfico mostra como o outlier, com todas as outras principais stablecoins.

Por que o Tether está ganhando participação de mercado?

Existem três fatores principais para isso. A primeira é a regulamentação, especificamente em torno da stablecoin BUSD da marca Binance. Paxos, o emissor com sede em Nova York, anunciou em fevereiro que não iria mais cunhar novos tokens da stablecoin, o que significa que seu valor de mercado diminuiria gradualmente para zero (no momento em que escrevo, ainda detém uma participação de mercado de 2,9% com um valor de mercado de US$ 3,7 bilhões, mas deve continuar caindo).

A Tether está sediada fora dos EUA e, portanto, as preocupações sobre seu status em relação às leis de valores mobiliários dos EUA não são uma preocupação.

O segundo fator serviu para prejudicar outro rival do Tether, o USD Coin, que também precisa se preocupar com a lei de valores mobiliários dos EUA, sendo baseado no mandato de Gary Gensler. Mas, além disso, houve uma queda visível no valor de mercado da stablecoin apoiada pela Coinbase em março, com o Tether sugando o capital fugindo do USDC. Isso ocorreu devido à crise bancária, que revelou que o USDC era parcialmente respaldado por reservas de caixa mantidas no falido Banco do Vale do Silício.

Em meio ao pânico, a Circle confirmou que 8,8% das reservas que apóiam o USDC eram mantidas no SVB. Embora tenha sido posteriormente confirmado que os depositantes seriam curados, o USDC havia desvinculado para 88 centavos nesse meio tempo e, embora tenha recuperado imediatamente seu par de $ 1 após a confirmação da garantia, não recuperou a perda de participação de mercado.

O domínio do Tether cresceu, portanto, visto ironicamente como “mais seguro” em meio ao caos, apesar da preocupação com as reservas do Tether ser possivelmente um dos tópicos mais longos e discutidos em cripto.

Isso nos leva ao nosso terceiro fator: provavelmente é justo dizer que o mercado está um pouco mais calmo em relação à situação das reservas por trás do Tether. A empresa tem envidado esforços no sentido de aumentar a sua transparência e, segundo relatórios contabilísticos, reduziu a sua exposição a certificados de depósitos e papel comercial.

A maioria de suas reservas agora está em T-bills, sem dúvida ajudados pelos robustos rendimentos oferecidos, com taxas de juros agora acima de 5%. De fato, a Tether anunciou esta semana que obteve mais de US$ 1 bilhão em lucro operacional no segundo trimestre de 2023, com seus ativos subindo 5,7% para US$ 86,5 bilhões, contra US$ 83,8 bilhões de tokens USDT em circulação. Os lucros abundantes foram liderados por títulos do Tesouro, com a empresa segurando US$ 72,5 bilhões de seus US$ 86,5 bilhões em instrumentos garantidos pelo governo dos EUA.

No entanto, é importante afirmar que esses “atestados” de reservas não são o mesmo que auditorias financeiras completas, e ainda há preocupação em alguns trimestres. Certamente, comparando com o setor financeiro tradicional e a transparência que é lugar-comum, o Tether empalidece em comparação e precisa fazer mais. Mas o mercado em geral certamente suavizou sua opinião sobre a situação – evidenciado no tremendo crescimento da stablecoin, especialmente em um momento em que o valor de mercado geral da stablecoin caiu.

A quebra de padrão no ano passado é notável e pode ser vista por um ângulo alternativo no próximo gráfico, quando o valor de mercado do Tether é comparado ao do Bitcoin. Historicamente, a dupla se moveu com firmeza, visto que o Bitcoin é um indicador para um espaço em geral, e quanto mais demanda por Bitcoin, mais demanda há por Tether.

Mas enquanto o Bitcoin permanece 58% abaixo de sua máxima histórica, o Tether voltou ao seu pico – eliminando totalmente a queda do mercado de baixa.

O que isso significa para as criptomoedas?

Mencionamos a preocupação com as reservas do Tether acima e, portanto, não é surpreendente que muitos não estejam entusiasmados com o fato de a stablecoin estar dominando um mercado tão grande. Sem dúvida, se algo acontecesse com Tether, o espaço seria absolutamente devastado. É a principal fonte de liquidez em todos os pares de negociação, o DeFi depende dele e é a força vital que sustenta todo o ecossistema.

Embora a situação em torno do Tether tenha sido bem abordada e não vamos nos aprofundar nela novamente aqui (e, como mencionamos acima, pelo menos parece estar indo na direção certa), ainda existem outros pontos de discórdia. A ironia de tudo isso é que, em um espaço construído sobre o pilar da descentralização, muito depende de uma empresa muito centralizada.

DeFi recebe o nome de finanças descentralizadas, mas isso nada mais é do que um nome impróprio, enquanto grande parte do sistema é sustentado por Tether (sem mencionar que o USD Coin também é centralizado, o próximo maior concorrente). Mesmo que tudo esteja bem com o Tether (e, para ser claro, não há evidências do contrário), ele continua sendo um ponto central de falha e o DeFi nunca será descentralizado enquanto for construído sobre o USDT.

Então, novamente, isso não seria um problema se o Tether fosse totalmente regulamentado e transparente, o que parece estar caminhando (mesmo que lentamente). Isso provavelmente resolveria todos os problemas porque certamente não há problema com a funcionalidade do token: ele faz exatamente o que diz na lata e dentro de um espaço DeFi que é muito mais centralizado do que muitos imaginam por vários motivos, não parece como um problema que o Tether é centralizado – é apenas o fato de que a confiança por trás dessa instituição centralizada não pode ser garantida.

Sem ficar muito filosófico, alguns podem argumentar que é impossível ganhar esse nível de confiança em uma empresa centralizada. De fato, essa é a brasa da qual nasceu o espaço das criptomoedas, e uma discussão para outro dia.

Mas um isso é claro. Olhando para os números, o valor de mercado e a participação de mercado só estão indo em uma direção para o Tether: para cima. O tempo dirá se isso continuará, mas agora, seu domínio é impressionante.

