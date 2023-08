Taxa USD/SGD sobe com vendas no varejo de Cingapura caindo novamente

A taxa de câmbio USD/SGD continuou subindo na sexta-feira, depois que dados adicionais mostraram que a economia de Cingapura estava desacelerando. O par subiu para uma alta de 1,3426, muito mais alta do que a baixa desta semana de 1,3164.

Varejo de Cingapura caiu

Depois de crescer rapidamente nos últimos anos, há sinais de que a economia do país está desacelerando. Como escrevi aqui , os dados mais recentes mostraram que a economia evitou uma recessão no segundo trimestre depois de crescer 0,7% na comparação anual e 0,3% na comparação trimestral. A economia havia contraído 0,4% no primeiro trimestre.

Os dados mais recentes mostraram que as vendas no varejo do país continuaram caindo em junho. Em nota, as vendas no varejo do país recuaram 0,8% em junho, após queda de mais 0,2% em maio. Esse declínio foi pior do que a estimativa mediana de 0,0%. As vendas no varejo têm sofrido nos últimos meses.

Enquanto isso, as vendas no varejo do país caíram de 1,8% em maio para 1,1% em junho, abaixo dos 2,7% esperados. Estes são números importantes, uma vez que as vendas no varejo do país são uma parte importante da economia do país. A produção manufatureira também sofreu.

Ainda assim, alguns bolsões da economia de Cingapura estão mostrando alguma resiliência. Por exemplo, as indústrias de finanças e turismo estão indo bem. Os números mais recentes mostram que o país recebeu milhões de turistas nos últimos meses.

O próximo catalisador importante para o par USD/SGD serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Economistas esperam que os dados mostrem que a economia criou mais de 200 mil empregos em julho, após criar 209 mil no mês anterior.

Análise técnica USD/SGD

O gráfico 4H mostra que a taxa de câmbio de USD para SGD subiu nos últimos dias. Moveu-se acima do importante nível de suporte em 1,3200, o nível mais baixo de julho. O par saltou acima das médias móveis de 25 e 50 períodos e da linha de tendência ascendente mostrada em azul.

Portanto, o par USD/SGD provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível de resistência chave em 1,3570, o ponto mais alto em 29 de junho, 25 de maio e 10 de março. Um movimento abaixo do suporte em 1,3340 invalidará a visão otimista.

