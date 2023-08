Volume de transações da Coinbase caiu 70%, sinalizando inverno cripto prolongado

Embora o preço do Bitcoin tenha subido este ano, ganhando 74% desde janeiro, o amplo mercado de criptomoedas continua deteriorado em comparação com 2022. A Coinbase publicou seus resultados do segundo trimestre na quinta-feira, revelando volumes despencados.

A bolsa teve seus volumes de transações de consumidores e institucionais caindo 70% e 54%, respectivamente, YoY durante o trimestre. A Coinbase afirmou que a diminuição da capitalização geral do mercado de cripto contribuiu para seus números indesejáveis.

O valor de mercado das criptomoedas pairou em US$ 2,26 trilhões em abril de 2022. No entanto, as ações de preço de baixa na maioria dos tokens digitais fixaram o valor abaixo de US$ 1 trilhão no início deste ano. A métrica oscilava em US$ 1,16 trilhão no momento desta publicação.

Além disso, a maioria das criptomoedas exibiu baixa volatilidade, apresentando pequenas flutuações. Isso indica menos oportunidades lucrativas para compradores de mergulho.

Ambiente desafiador para cripto

O mercado de cripto recorreu a quedas depois que o Federal Reserve executou aumentos nas taxas. As empresas líderes no setor de ativos digitais, 3AC, Voyager Digital e o credor Celsius, caíram antes do fechamento da bolsa FTX no ano passado, destruindo cerca de US$ 2 trilhões em criptomoedas.

A Coinbase viu desafios crescentes que forçaram a empresa a lançar várias demissões. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos processou a Coinbase e a Binance em junho, citando operações ilegais.

Embora o CEO da Coinbase tenha prometido derrotar o regulador no tribunal, a controvérsia permanece.

Como visto aqui, os entusiastas de ativos digitais acreditam que o mercado ainda está enfrentando o inverno das criptomoedas. Além disso, o mercado parece preparado para mais pessimismo.

Analistas preveem baixa contínua para o mercado de criptomoedas, prevendo o despejo de Bitcoin devido a possíveis desafios regulatórios de ETF, preocupações com a inflação e ralis do mercado de petróleo.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.